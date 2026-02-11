Muere el influencer Xisco Quesada con tan solo 28 años

Una triste noticia: el influencer ha luchado contra un cáncer de páncreas desde que se lo diagnosticaron el pasado verano. Estaba casado y tenía dos hijos de corta edad. Su familia ha emitido un comunicado con el fin de anunciar el fallecimiento. El mallorquín afrontó con gran entereza su enfermedad, y durante este tiempo ha estado muy activo en redes sociales, y quiso contar cómo ha sido su lucha contra la enfermedad, que desgraciadamente ha podido con él.

"Se ha ido rodeado de amor", así lo ha manifestado su familia este mismo 11 de febrero, en sus redes sociales. "Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco Quesada ha fallecido. Padre de 2 hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron la terrible enfermedad, que ya estaba en un estado muy avanzado con metástasis en el hígado.

Desde ese día decidió compartirlo con sus miedos, y mostrando una gran fortaleza, sabiendo desde el principio que era terminal. Ha fallecido rodeado del cariño de los suyos". Así lo han expresado.