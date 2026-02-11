Laura Madrueño rompe su silencio tras su salida de 'Supervivientes' y avala a María Lamela

Tras el anuncio oficial de Mediaset, la presentadora Laura Madrueño se ha pronunciado sobre su marcha después de tres años conduciendo "Supervivientes" desde Honduras. Su relevo será la periodista procedente de La Sexta, que se incorpora a la próxima edición del concurso.

Mediante una carta abierta difundida en sus redes sociales, Madrueño ha aclarado que la decisión de abandonar el formato ha sido propia, con el objetivo de emprender nuevos proyectos profesionales y cerrar un ciclo que califica de "increíble".

En su despedida, Laura ha calificado la experiencia como "muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome". Asimismo, ha querido tener un gesto elegante con su sucesora, Maria Lamela "estoy segura de que vivirá una experiencia única".

La misiva finaliza agradeciendo "a todo el equipo que me ha acompañado en estos tres años, e infinitas gracias a todos vosotros, los que me habéis acompañado en las innumerables horas de directo desde Honduras" y concluye con un "nos veremos muy pronto", insinuando que su regreso a la televisión es inminente y que compartirá sus futuros planes con sus seguidores en breve.