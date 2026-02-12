La familia de James Van Der Beek recibe más de un millón de dólares en donaciones tras su muerte

James Van Der Beek, conocido por interpretar a Dawson Leary en la serie de televisión Dawson crece, falleció el pasado miércoles 11 de febrero a los 48 años. El actor fue diagnosticado con cáncer colorrectal en estadio 3 en 2023 e hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024. Su familia anunció la noticia con un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", señala el texto en el que la familia pide "privacidad y tranquilidad" para llorar "la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

A pesar del éxito que vivió el actor durante su carrera, el tratamiento contra el cáncer al que se sometió en los últimos dos años afectó a la economía familiar. Tras fallecer James, su viuda Kimberly y sus seis hijos se encuentran sin recursos, por lo que su entorno más cercano decidió apoyarles abriendo una cuenta en Go Fund Me para recibir donaciones económicas.

"Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil.

El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera", dice el mensaje.

"Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar la cantidad, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar una donación para apoyarlos", sentencia.

Menos de 24 horas de publicar el anuncio para recaudar fondos, el objetivo de 1,3 millones de dólares está casi cumplido. Casi 23.000 personas se sumaron a la causa, entre ellos la actriz Zoe Saldaña, que hizo una aportación de 2.500 euros mensuales para cubrir los gastos de la familia.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek comenzó a actuar en Off-Broadway cuando aún estaba en el instituto. Había aparecido en varias producciones teatrales y en algunas películas independientes antes de que le llegara su gran oportunidad al ser elegido para protagonizar en Dawson crece en 1997.

En cine destacó con el drama deportivo adolescente Juego de campeones (Varsity Blues) en 1999, número uno de la taquilla estadounidense durante sus dos primeras semanas por el que ganó un MTV Movie Award a mejor actor. Durante esa etapa también enlazó títulos como el western Texas Rangers (2001), la comedia negra generacional Las reglas del juego (2002) y cameos autorreferenciales en comedias como Scary Movie (2000) y Jay y Bob el silencioso contraatacan (2001).

Tras el final de Dawson, Van Der Beek participó como actor invitado en series como Mentes criminales y Cómo conocí a vuestra madre. En One Tree Hill, Van Der Beek tuvo un papel recurrente como cineasta y también apareció en otras series como Mercy, Apartamento 23 o Friends With Better Lives. Más recientemente, ha tenido papeles recurrentes en títulos como CSI: Cyber y Pose, y ha prestado su voz a 69 episodios de la serie animada Vampirina.