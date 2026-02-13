Nuria Roca estalla por los ataques a Juan del Val: "Se está cometiendo una enorme injusticia"

El revuelo generado por el comentario de Rosa Belmonte en El Hormiguero sobre Sarah Santaolalla, a la que llamó "mitad tonta, mitad tetas", ha traído mucha cola. La columnista y colaboradora del programa de Antena 3 quiso zanjar el asunto pidiendo disculpas, aunque Santaolalla ha decidido no aceptarlas, echando todavía más leña al fuego. En esta historia, además, se han visto salpicados otros compañeros de mesa del programa de Pablo Motos como Juan del Val, cuya reacción divertida a la broma de Belmonte del pasado martes le ha valido el calificativo de "machista".

Ha sido su mujer, la presentadora Nuria Roca, quien una vez más ha dado la cara por él para defenderle. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Roca asegura hablar "desde la frustración y desde la tristeza". "Evidentemente sabéis, los que me conocéis, los que me seguís, que no soy muy dada a entrar en batallas que no me corresponden. Simplemente cuando alguien me pregunta sobre algo en concreto, yo me pronuncio al respecto, siempre lo he hecho y siempre lo haré", comienza su vídeo.

La presentadora de La Roca dice sentirse afectada "directamente" por esta situación generada por un comentario "que me parece una aberración y una humillación por la cual hay que pedir perdón" y que está "absolutamente fuera de lugar". Sin embargo, los insultos a Juan del Val vienen de lejos, pero crecieron a raíz de su Premio Planeta. "Me afecta a mí directamente porque cuando se está acusando a alguien de machista, y yo con Juan llevo viviendo 28 años bajo el mismo techo y durmiendo todas las noches con él, evidentemente a mí me toca. Esto no es cierto, por supuesto que no es cierto, faltaría más. Pero es que además creo que se está cometiendo aquí una enorme injusticia", señala.

Del Val, que aparecía en el mismo plano que Rosa Belmonte cuando hizo la broma, sonrió "de manera incómoda", según su mujer. "En ese momento en directo él es muy consciente de lo que está sucediendo y piensa: "bueno, no quiero dejar en mal lugar a Rosa, no quiero que se cree un cisma en la tertulia, que perjudique, que pase lo más rápido posible y luego ya quien tenga que pedir perdón que lo pida, que es su batalla particular"". Esa sonrisa "se entiende como algo cómplice por parte de Juan y claro, se aprovecha a la mínima para que todos los que le tienen tantísimas ganas creen un perfil absolutamente machista que funcione de sparring para verter todo el odio que llevan algunos dentro".

La presentadora de La Sexta considera que su marido también "es víctima de un acoso" y "lo ha sido muchas veces": "Y ahí es donde creo que pecamos y que somos tremendamente hipócritas porque solamente vemos el acoso y la violencia cuando nos toca de cerca. Como os decía, llevo 28 años viviendo con Juan, es mi pareja de vida, tenemos tres hijos juntos. Jamás, ni una sola vez, he visto una actitud machista por su parte".

Nuria sentencia su mensaje insistiendo en que "no he visto ni una sola frase salida de la boca de Juan que sea machista, todo lo contrario". "Él, entre otras cosas, aparte de hacer que yo sea mejor persona, me ha hecho que sea muchísimo más feminista de lo que ya era porque, a través de sus ojos, he podido ver cosas absolutamente maravillosas (...) Me gustaría que hiciéramos todos una gran reflexión, que dejáramos de ser hipócritas y que realmente contribuyéramos a que nuestra sociedad sea muchísimo mejor sin necesidad de señalar, de apuntar y de violentar a los demás", finaliza.