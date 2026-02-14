Estrella Morente niega tajante una crisis matrimonial con el torero Javier Conde

Tras la reciente polémica surgida con Rosalía a cuenta de la edición de una canción en el disco Lux, Estrella Morente se ha visto obligada a salir al paso de nuevas especulaciones, esta vez relacionadas con su vida privada. La cantaora ha querido cortar de raíz los comentarios que apuntaban a graves problemas en su relación con su marido, Javier Conde.

Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez habían afirmado que el matrimonio pendería de un hilo, señalando un distanciamiento físico debido a que la artista reside en Madrid y el diestro en Málaga. Según estas informaciones, la lejanía geográfica habría derivado también en un alejamiento personal entre ambos.

Sin embargo, la granadina ha desmentido categóricamente tal escenario, aseverando que se encuentra sorprendida por estas noticias y ha dejado claro que "no hay nada que tenga que ver con una separación", insistiendo en que la situación familiar es de total normalidad.

Prueba de esa unidad es que Javier Conde y sus dos hijos, Curro y Estrella, acompañarán a la cantaora este domingo en Barcelona. La familia al completo asistirá al concierto que ofrecerá en el Gran Teatre del Liceu, donde rinde tributo a las grandes mujeres de la música.

El matrimonio, que se casó en 2001 en Granada, se ha caracterizado siempre por ser una de las parejas más sólidas. Hace apenas unos meses, durante un homenaje taurino, Conde dedicó unas sentidas palabras a su esposa: "Soy mejor torero gracias a ti", una declaración de amor a la que ella respondió con la misma admiración y afecto.