Juanjo Puigcorbé y Lola Marceli, boda sorpresa tras 24 años juntos

Hoy se celebra San Valentín, patrón de los enamorados. En vísperas de esta efeméride, los actores Juanjo Puigcorbé y Lola Marceli, que llevaban veinticuatro años juntos, han dado a conocer que se casaron el último mes de mayo. ¡Ya es ser discretos…! ¿Tendrán sus amigos que regalarles algo? ¿Tendrá el matrimonio que celebrar un "lunch" nupcial con sus amigos? El caso es que esta pareja se quiere con locura y lo único que dicen sobre su enlace es que "ya era hora" de legalizar su unión.

Esa boda fue en la más completa intimidad. No dan detalles de dónde fue. Parece que por la Iglesia. Solo sabemos quiénes fueron los padrinos; por parte de él, una hija, Viena, de treinta y ocho años, investigadora, fruto de una lejana relación del actor, a la que impusieron ese nombre partiendo del personaje que interpretó Joan Crawford en "Johnny Guitar" en 1954. Y por parte de la novia, un sobrino.

El novio tiene 70 años, natural de Barcelona y la novia, 58, alicantina, que en alguna biografía figura erróneamente como malagueña. Todo porque a los quince años dejó "la terreta" con su familia para radicarse en la capital de la Costa del Sol. Ya veinteañera Lola Marceli se instaló en Madrid, estudió Arte Dramático e inició su carrera profesional en teatro y televisión.

Juan José Puigcorbé Benages comenzó muy joven en teatros de aficionados. Intervino en representaciones de obras clásicas. Se le conoce más por sus papeles de comedias en cine y en la pequeña pantalla. Su debut en la pantalla grande fue en "La orgía", en aquellos años 60 donde la progresía barcelonesa rodaba películas más avanzadas como esa, que no sabemos cómo la autorizó la censura de entonces, porque Juanjo y sus compañeros de reparto aparecían en pelota picada en unas cuantas secuencias.

La filmografía de Juanjo Puigcorbé es amplia, de alrededor de medio centenar de títulos. En televisión, sus últimos trabajos han sido en las series "Entre tierras" y "Sueños de libertad", emitidas en 2023. Con la particularidad de que fueron rodadas en Madrid y alrededores, cuando el actor llevaba unos cuantos años afincado en Barcelona, donde pese a su crédito profesional y ser catalán nadie lo contrataba. ¿Las razones? Fue durante una legislatura concejal en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y Diputado de Cultura después, afiliado a ERC. El partido lo expulsó, acusándolo de maltratar a sus subordinados. Fue un linchamiento, falso de toda falsedad. Puigcorbé no halló razones para aquella injusta decisión y su posterior consecuencia, dejándolo en la calle. Confesó: "No soy rico, y he recurrido a pedir la jubilación anticipada. Gracias que en Madrid encontré después ese trabajo que me negaron en mi tierra". La política para él, desde entonces, es algo completamente olvidado para siempre.

Con Lola Marceli encontramos, como ya decíamos hace casi un cuarto de siglo, la pareja perfecta. Ella, que ha intervenido sobre todo en muchas series de televisión, alcanzó la mayor popularidad en la serie "El super". Coincidió con Juanjo en el reparto de otra en 2001, "Un chupete para ella". Y después solo en un cortometraje. Fue protagonista en Australia de la película "La Spagnola". Y el año pasado intervino en la serie "La moderna".

Juanjo Puigcorbé y Lola Marceli tardaron un año en convivir, desde su primera cita. Se ve que cuanto hacen, se lo piensan. Desde entonces forman un matrimonio estable y discreto en su vida privada.