Blanca Romero borra todo rastro de Quique Sánchez Flores en su Instagram

Si eliminar de un plumazo las fotografías que colgaste de tu pareja en las redes sociales significa que la relación ha terminado, estaríamos ante una nueva ruptura: la de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. La modelo asturiana ha borrado todo rastro del futbolista, del que hasta hace apenas una semana presumía en su Instagram. ¿Arrebato o nuevo perfil más profesional?

No es la primera vez que Blanca elimina a su novio de la famosa red social. Hace tres semanas también hizo desaparecer las imágenes que confirmaban que eran pareja. Fue la revista Lecturas la que publicó sus primeras fotos juntos a principios del mes de diciembre de 2025. Caminaban del brazo por las calles de Madrid después de cenar. Una semana después, Diez Minutos aportó nuevas pruebas gráficas que confirmaban que hacían vida juntos.

Sin embargo fue la propia Blanca la que decidió confirmar que estaba feliz y enamorada. En plenas vacaciones de Navidad, la modelo publicó en su Instagram varias fotos en las que no sólo podíamos verla junto a Sánchez Flores. En el álbum fotográfico también veíamos al exfutbolista junto a Lucía, la hija mayor de Blanca. Los dos parecían compartir desayuno en la cocina de la casa de la modelo en Asturias. A esta instantánea se sumaba otra del deportista leyendo. Imágenes de la vida cotidiana que empezaban a compartir juntos.

Sin embargo ya no hay rastro de Quique Sánchez Flores en el Instagram de la actriz de Gijón. Blanca ha borrado toda referencia al futbolista y ahora sólo quedan fotos de su actividad laboral. Puede tratarse de un cambio de su perfil para hacerlo más profesional, pero en estos tiempos que corren, eliminar tu pasado en redes significa precisamente eso: querer eliminar tu pasado en redes. Al menos para los Millenials y Alphas. Y como decía hace menos de siete días Blanca en Hola al explicar por qué había decidido anunciar su relación en Instagram: "Como estamos en la era de esta red social, lo cuento como algo normal".

De momento, no hay confirmación. Blanca promociona su nueva serie, "Pura sangre", y repostea frases inspiradoras. La última, "Hay una victoria enorme detrás de las cosas que elegimos no repetir".