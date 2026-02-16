Juan Carlos I aparece en el Instagram de Carlos Herrera en una silla de ruedas. Al parecer es bastante reacio a usarla. Le vimos en 2018 recién operado de la rodilla, en la exclusiva de Libertad Digital en 2024 en una misa en Abu Dabi y pocas veces más. También se ha visto con José María Aznar, que ha colgado una foto en Instagram en la que no se ve la silla y leemos "Con el Rey Juan Carlos . Reencuentro con el Rey de las libertades y la democracia en España", algo que llama la atención teniendo en cuenta que su relación no fue buena.

Ahora ha posado con el locutor en una imagen en la que leemos: El rey Juan Carlos desvela a Carlos Herrera su estado de salud: "Estoy excelentemente bien". Para el director de Es la Mañana de Federico, "es la primera vez que veo a Campechano con buen aspecto. Aunque estas fotos son una bofetada al Rey y a Zarzuela donde no se enteran de nada".

Otra foto de la jornada es la de Tamara Gorro y Cayetano Rivera juntos: la pareja ya está en España. Ha sido el periodista Javi Hoyos ha colgado en su instagram la primera foto de Tamara Gorro y Cayetano Rivera juntos. Se trata de una imagen en la que vemos a la influencer vestida con chándal y gorra en tonos claros que está gestionando sus maletas con Cayetano, que luce una sudadera blanca. Poco después ella ja grabado un vídeo contando que ha desconectado durante su viaje pero no dice nada de Cayetano.

Si eliminar de un plumazo las fotografías que colgaste de tu pareja en las redes sociales significa que la relación ha terminado, estaríamos ante una nueva ruptura: la de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores. La modelo asturiana ha borrado todo rastro del futbolista, del que hasta hace apenas una semana presumía en su Instagram. ¿Arrebato o nuevo perfil más profesional?

No es la primera vez que Blanca elimina a su novio de la famosa red social. Hace tres semanas también hizo desaparecer las imágenes que confirmaban que eran pareja. Fue la revista Lecturas la que publicó sus primeras fotos juntos a principios del mes de diciembre de 2025. Caminaban del brazo por las calles de Madrid después de cenar. Una semana después, Diez Minutos aportó nuevas pruebas gráficas que confirmaban que hacían vida juntos. Sin embargo fue la propia Blanca la que decidió confirmar que estaba feliz y enamorada. Sin embargo ya no hay rastro de Quique Sánchez Flores en el Instagram de la actriz de Gijón. Blanca ha borrado toda referencia al futbolista y ahora sólo quedan fotos de su actividad laboral.

Además de llevar todo el fin de semana publicando vídeos bailando con Lola, Kiko Rivera presume de poder hacer actividades con ella y le lanza pullas a Irene Rosales. Las que no hacía con Irene, ahora lo hace con Lola: "Para mí, de las cosas más bonitas que existen es cuando tu pareja te acompaña a algo que quizá no le encanta, pero lo hace por ti, sin quejarse. Porque ahí se demuestra todo: respeto, ganas y amor de verdad".

Gabriela Guillén es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de Supervivientes. Asegura que le aterra el agua, por lo que va a ser especialmente divertido ver su reacción en gestos tan habituales en el programa como el famoso salto del helicóptero.