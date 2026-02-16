Javier Calvo normaliza su ruptura con Ambrossi: "Somos muy amigos, familia"

Javier Calvo ha abordado con absoluta naturalidad el nuevo escenario personal que atraviesa junto a Javier Ambrossi, confirmando la versión que este último ofreció semanas atrás. El creador ha revelado que su expareja le contactó tras su intervención televisiva para trasladarle que había hablado con afecto de su historia, un gesto que Calvo ha recibido con agrado, demostrando que la sintonía personal entre ambos permanece inalterable pese al cese de la convivencia.

Lejos de los convencionalismos, el realizador ha querido desterrar los clichés sobre las rupturas traumáticas, reivindicando que es posible mantener una excelente relación con una expareja. En este sentido, ha subrayado que hay que tratar de desterrar clichés sobre las exparejas: "Hay que romper con eso de que con los ex no te puedes llevar bien", reivindica, poniendo su propia experiencia como ejemplo. "Somos amigos, muy muy amigos, sí, familia y seguimos trabajando juntos y creando y con nuestra productora. Felices, la verdad". Una declaración que confirma que, aunque el amor de pareja se haya transformado, Los Javis siguen unidos en lo personal y en lo profesional ya que continúan al frente de Suma Content y con proyectos compartidos para los próximos años.