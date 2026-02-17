Laura Matamoros estalla contra Carlo Costanzia: "Es una marioneta de Alejandra Rubio"

La brecha familiar no deja de crecer. Laura Matamoros ha respondido con dureza en Espejo Público al mensaje que su primo publicó en redes sociales, negando que fuera dirigido a una compañera y señalando a la hija de Terelu como la responsable del cambio de actitud del actor.
Sobre por qué no tiene relación con su primo Carlo, Laura ha revelado que "yo no estoy metida en su círculo familiar porque me han sacado. Han pensado que yo, siendo personaje público, fomento ciertas actuaciones".
Ha incidido en que la conexión entre primos antes era buena, pero todo se ha torcido en esta última etapa cuando Carlo se ha convertido en un personaje público. "Ha cambiado mi relación con Carlo a raíz de que él está en un foco mediático. Cuando ha sido al contrario, nunca hemos tenido ningún problema. Siempre nos hemos apoyado".
Matamoros sostiene que Carlo Costanzia está "mal asesorado" por su pareja, a quien acusa de manejar la situación aprovechando la vulnerabilidad familiar del novio. Asimismo, la hija de Kiko Matamoros también ha criticado el "grotesco" posado de su primo con Terelu Campos, asegurando que le parece "un poco todo rocambolesco que actúen de esa manera y no sean naturales".
Además, vaticina que la pareja no tardará en vender una exclusiva si se confirma el embarazo, insinuando que el interés económico prima sobre la reconciliación familiar.