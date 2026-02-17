Se recrudece la guerra entre los Campos-Flores-Matamoros

Laura Matamoros, prima de Carlo Costanzia, abrió el fuego en Espejo Público donde ha comenzado a colaborar, arremetió contra su primo: "Ya no mantenemos ninguna relación porque ha decidido sacarme de su vida. Me consta que mi primo no está bien por la situación que tiene en casa en cuanto a su padre y su madre, y está siendo muy mal asesorado por su novia que ahora mismo está siendo su refugio". Todo ello fue en respuesta a una historia de Instagram de Carlo: "Hablas de mí porque si hablaras de ti a nadie le interesaría". Sin embargo Alejandra Rubio ha desvelado que el mensaje de Carlo no estaba dirigido a Laura sino a otra persona. "Por parte de Carlo no pasa absolutamente nada, ese mensaje no se lo pone a Laura. Es verdad que el mensaje se puede malinterpretar. Se lo pone a una persona que se dedica a hablar cosas muy feas de nosotros en ese programa". En teoría se refiere a la periodista Gema López.
Alejandra ha pedido a Laura que deje a Terelu al margen: "A Laura le va muy bien en redes, está colaborando en ese programa hablando de nosotros. Ha hablado de mi madre, de mí, yo pido que deje en paz a mi madre". Asimismo, ha dicho que no tiene relación con Laura: "Hace años que yo no la veo, pero desde que estoy con Carlo no he visto a Laura. A todo lo que tenía que venir, a planes familiares, no se ha presentado a nada… Para ser primos se conocen bastante poco. Yo no tengo nada que ver en esta guerra", remata.
Tamara Gorro y Cayetano Rivera no se esconden y se pasean juntos por Madrid por primera vez. Ayer acudieron a comer a un restaurante italiano donde la gente acude para ser vistos, y en cuyo interior no se mostraron muy efusivos, quizás porque les estaban mirando. A la salida ni se escondieron ni rehuyeron a la prensa, a la que respondieron con monosílabos pero con mucha simpatía. Tamara reconoció que está bastante nerviosa con el acoso y Cayetano se mostró bastante más esquivo.
Está previsto que Tamara Gorro regrese a su trabajo en Y Ahora Sonsoles en los próximos días. ¿Tendrá que dejar Tamara su trabajo ahora que es un personaje del corazón? Nuestros colaboradores opinan que no. Para el director de Es la mañana de Federico, a quien le va a costar más acostumbrarse a la relación es a Cayetano porque no domina el medio y es un tío serio.
Blanca Romero ni confirma ni desmiente nuestro descubrimiento: que ha borrado todo rastro de Quique Sánchez Flores de su Instagram. El futbolista, mucho más celoso de su intimidad, tampoco ha realizado ningún tipo de comentario.