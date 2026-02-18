Cristales, luces LED y el 7 de Vinicius: el espectacular traje de Virginia Fonseca para el carnaval de Río
La novia del jugador del Real Madrid se estrenó como musa de Grande Río entre aplausos y pitos tras reemplazar a la actriz Paolla Oliveira.
La empresaria e influencer Virginia Fonseca, novia de Vinicius Jr., debutó el pasado martes como reina de orquesta de la escuela de samba Grande Río en el sambódromo de Río de Janeiro.
Su estreno acaparó todas las miradas, tanto por la gran popularidad que tiene en redes –cuenta con más de 54 millones de seguidores– como por su relación sentimental con el jugador del Real Madrid.
Ataviada con un lujoso traje rojo con transparencias, la brasileña desfiló al frente de los percusionistas de la "Invocada".
El disfraz incluye 60.000 cristales y un adorno de 12 kilos en la espalda con luces LED, lo que condicionó sus movimientos durante el recorrido, aunque Fonseca mantuvo la sonrisa y el paso ensayado ante el público.
Virginia demostró su poderío ante los miles de espectadores que abarrotaron el sambódromo.
Aunque el delantero del Real Madrid no pudo asistir por el encuentro de Champions League que disputó ante el Benfica, estuvo presente a su manera mediante la tecnología.
Minutos antes del desfile, la pareja realizó una transmisión en vivo seguida por 280.000 personas donde el jugador tranquilizó a la empresaria asegurándole que "ese frío en la barriga es normal y agradable".
Para su debut en la mayor fiesta popular de Brasil, buscó la proximidad con la escuela participando en ensayos técnicos, cerrando su actuación con un detalle personal: un piercing dental con el número 7, el dorsal de Vinícius.
El desfile de Grande Río por el sambódromo reavivó un debate recurrente en el carnaval carioca: el lugar de las celebridades sin origen en la comunidad y sin grandes habilidades como bailarinas en uno de los puestos más simbólicos de una escuela de samba.
Empresaria de éxito y presentadora de televisión, Fonseca llegó al cargo con una proyección mediática inédita incluso para los estándares del carnaval carioca.
El puesto de reina de orquesta no exige formalmente pertenecer a la comunidad, pero sí implica una responsabilidad simbólica. La reina desfila al frente de los percusionistas, dialoga con el director de la orquesta y encarna la energía que impulsa el desfile.