Paola Olmedo ficha por "Supervivientes" y responde a Almoguera: "Si le gusta hablar, que siga hablando"

El divorcio entre José María Almoguera y Paola Olmedo sigue sin formalizarse por motivos estrictamente económicos. La firma estaría supeditada a que la empresaria abone una deuda de 1.000 euros y el IVA de una exclusiva, una postura inflexible por parte del hijo de Carmen Borrego, que rechaza el pago a plazos. Según contó la periodista Letizia Requejo tras hablar con Paola, "a José María le interesa más el dinero que otra cosa" y la firma del divorcio estaría supeditada a la resolución de varios asuntos económicos pendientes.

Por su parte, José María Almoguera justifica el bloqueo asegurando que no es un capricho, sino la necesidad de cumplir con los acuerdos económicos. Sostiene que su intención es proteger sus intereses y no formalizar la ruptura hasta que no queden cabos sueltos ni cantidades pendientes de cobro.

Lejos de guardar silencio, Paola Olmedo ha respondido con contundencia lamentando que su expareja esté convirtiendo el proceso en un espectáculo televisivo. Aunque evita entrar en detalles sobre la financiación del vehículo, asegura que la situación se solucionará, advirtiendo: "Si le gusta hablar, que siga hablando".

En el terreno personal, la argentina atraviesa un momento más amable. Ante los rumores de una nueva relación, Olmedo esquiva confirmar si está enamorada, aunque su entorno cercano asegura que se encuentra "súper feliz" tras dejarse ver en actitud cariñosa con un joven.

Una felicidad a la que se suma la presencia de Paola como nueva concursante de "Supervivientes". La quinta concursante confirmada de esta edición, ha manifestado que "os aviso, soy muy fuerte y no me rindo tan fácilmente", asegurando que su intención es superarse y que va a "darlo todo hasta el final" sin ocultar que tiene muchas ganas de empezar la aventura.