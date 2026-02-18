Por fin: un mes después, Isabel Preysler presta su apoyo a Julio Iglesias

Un mes largo ha pasado desde que se publicasen las acusaciones de abuso sexual contra Julio Iglesias. Durante todo este año la que fuera su primera esposa ha permanecido callada, una equidistancia que para muchos se ha interpretado como una suerte de traición. Ahora, aprovechando una exclusiva en Hola que tiene como excusa que cumple años, Isabel Preysler se manifiesta por fin a favor de Julio en una entrevista telefónica desde Miami, ciudad a la que ha viajado para ver a sus hijos. Una vez más, la revista tira de fotos de archivo para ilustrar el reportaje.

Preysler, que cumple 76 y que culpa a los periodistas de quitarle un año ("no sé muy bien por qué, la prensa me quitó uno hace mucho tiempo y como me hizo ilusión, no lo desmentí"), mide mucho sus palabras a la hora de pedir su regalo esta vez. "El que más ilusión me haría, sin ninguna duda, sería que se aclare cuanto antes la verdadera intención que hay detrás de las acusaciones contra Julio Iglesias", asegura.

"Me duele enormemente que, tanto él como sus hijos, estén sufriendo por una infamia que provoca daños irreparables en su reputación y, espero que no, en su salud", añade. Y esboza algo parecido a una excusa para explicar su silencio, aunque suena a manual de feminismo trasnochado: "Siempre he defendido a la mujer por encima de todo, pero, en esta ocasión, tengo que decir que conozco muy bien a Julio y es totalmente incapaz de cometer las cosas tan horribles de las que le están acusando de manera tan llena de maldad". Añade Hola que "la defensa que hace es todo un acto de amor y de lealtad hacia el padre de sus tres hijos mayores", a la vez que recuerda que Julio salió como un ciclón a defenderla a ella tras su ruptura con Vargas Llosa.

Después, algunos de los amigos de la filipina hablan de ella en Hola. "Los que mejor la conocen" son su hija Tamara, Nuria "Fefé" González, Maribel Yébenes o Pablo Motos. Y Boris Izaguirre, con el que tuvo una sonada pelotera que ahora parece haberse resuelto.

Cayetano Rivera y Tamara Gorro no se esconden

Semana publica como exclusiva las fotos en las que vemos a Tamara Gorro paseando con Cayetano Rivera por las calles de Madrid. La publicación se queda vieja, porque todas las televisiones han tenido acceso a las imágenes. Ahora está por ver cuántas horas faltan para que Tamara se siente en el plató de "Y ahora Sonsoles", el programa en el que trabaja.

Hay que destacar que la pareja del año ha decidido no esconderse y hacer vida normal, si es que sus vidas pueden calificarse como normales. Los dos salieron a comer con el equipo de la influencer unas horas después de aterrizar en España. Se supone que para preparar la estrategia a seguir ahora que Libertad Digital – EsRadio ha publicado la exclusiva de su romance.

No hay crisis: Iñaki Urdangarín sigue enamorado de Ainhoa Armentia

Diez Minutos desmiente con una imagen en su portada los rumores de que Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia estaban atravesando una crisis. Se llegó a decir que él se había mudado a Barcelona y que tenía muy buena relación con una de sus socias.

Pero las fotos de Diez Minutos confirman que la pareja sigue enamorada y que incluso se dan besitos en público desde la grada del estadio de Granollers en el que estaba jugando su hijo Pablo.

El exmarido de la infanta Cristina habla de algo "potente" entre ambos en su biografía, que salió a las librerías el 12 de febrero. Las fotos fueron tomadas un día después y demuestran además que hay buena relación entre Pablo y la novia de su padre, a la que saludó con dos besos cariñosos.

Sofía de Grecia vuelve poco a poco a la vida pública tras la muerte de su hermana

Semana dedica su portada a Sofía de Grecia con imágenes exclusivas de uno de sus primeros planes tras la muerte de su hermana Irene. Apenas ha pasado un mes desde que falleció su hermana pequeña y la reina sigue acusando su pérdida. La revista señala que viste de luto y que va a tardar una temporada en quitarse el negro.

En las fotos la vemos con su amiga Paloma O'Shea, con la que comparte gustos musicales y que preside además la Escuela Superior de Música Reina Sofía, lugar en el que han sido tomadas las fotos. Con ellas posa su hija, Paloma Botín. La viuda de Emilio Botín es marquesa de O'Shea, título que le concedió Juan Carlos I en 2008.

En Hola vemos a la reina con su hija la infanta Cristina y con Irene, su nieta. Las tres acudieron juntas el pasado fin de semana al Auditorio Nacional de Música de Madrid para celebrar el 90 cumpleaños del director Zubin Mehta. La música clásica sigue siendo una de sus grandes pasiones.

Cóctel de noticias

Dora Postigo y Nicolás Martos, la pareja que une a dos de las grandes dinastías rosas de España. Ella es la hija de la fallecida Bimba Bosé, y tiene sangre de los Dominguín y los Bosé. Él es uno de los nietos de Raphael y Natalia Figueroa. Éxito asegurado desde la portada de Diez Minutos.

También vemos en la portada de Diez Minutos quién es el nuevo novio de Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran. Se llama Álvaro, vive en Madrid, y no se dedica a la noche ni a nada que se le parezca, como el anterior novio de la nieta de la duquesa de Alba.

José María Almoguera debe 8.500 euros a Hacienda. Según Semana, el hijo de Carmen Borrego no habría pagado al fisco todo lo que debe después de conceder varias entrevistas y ahora tiene que ponerse al día.

Marie de Dinamarca se suma al fenómeno de las princesas que conceden entrevistas. La esposa de Joaquín, el hermano pequeño de Federico, habla para varias revistas desde Washington, la ciudad en la que vive prácticamente exiliada desde hace tres años. Cumple 50 años y lo celebra hablando de su familia y del apoyo residual que prestan a la monarquía danesa.

Meghan Markle nos enseña a la pequeña y pelirroja Lilibet. Cada cierto tiempo Meghan va publicando imágenes de su vida privada que nos dejan ver a sus hijos de refilón. Es su manera de acallar las bocas de los que, desde la propia monarquía británica, se cuestionaron si sus hijos serían negros, como los antepasados de su madre.

Carolina Cerezuela presume de hija desde las páginas de Hola. Carla quiere ser actriz y modelo como su madre y no ha optado por el tenis como su padre, Carlos Moyá.

La nueva vida de Lequio tras salir de la pantalla. El conde aparece retratado en Semana junto a su hija Ena, con la que ha salido a hacer unas compras por las inmediaciones de su casa. Lequio no ha vuelto a hacer ningún tipo de declaración sobre su salida de Telecinco, cumpliendo seguramente con el pacto acordado con la cadena.