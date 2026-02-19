Blanca Romero niega la ruptura con Quique Sánchez Flores y justifica su decisión: "Le dejo todos los días"

Frente a la naturalidad mostrada por otras parejas del panorama social, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores se han convertido en noticia por una supuesta crisis sentimental.

Las alarmas sobre una posible ruptura saltaron el pasado lunes cuando la actriz eliminó de Instagram cualquier rastro del entrenador y ambos dejaron de seguirse en la red social.

Sin embargo, el entorno de la pareja ha desmentido la separación. La propia modelo, desde Gijón, ha salido al paso de las especulaciones para aclarar la situación, explicando que el borrado de imágenes responde al deseo de enfocar su cuenta a cuestiones estrictamente profesionales y publicitarias: "A ver, que estáis todos con el salseo, que os gusta mucho el salseo... Está todo bien", explicó, añadiendo que prefiere "retomar la discreción que me ha caracterizado a lo largo de mi vida".

Con ironía, la asturiana ha negado el fin de la relación asegurando que continúa, mientras que ha restado importancia a los movimientos digitales que desataron los rumores. Asimismo, aseguró que la situación está resuelta, desmintiendo afirmaciones sobre supuestas rupturas frecuentes, añadiendo en tono de broma que "le dejo todos los días".