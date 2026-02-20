La Mariví Dominguín que yo conocí: nunca pasó página con su primo el torero

Mariví Dominguín fue hace unas cuantas décadas, uno de los personajes con mayor relevancia de la prensa del corazón. Tengo que decir que, por motivos profesionales, entablamos una bonita amistad, al coincidir trabajando en la ya desaparecida Rueda de Emisoras Rato, propiedad de la familia del expolítico español del Partido Popular, Rodrigo Rato.

Desgraciadamente murió en 1994 a consecuencia de un cáncer. Hace unos días su hijo Leo, que siempre se ha mantenido totalmente apartado del foco mediático, concedió una entrevista en un programa de televisión, en el que tuvo un recuerdo muy entrañable de su madre, con la que siempre tuvo una magnífica relación.

En la Crónica Rosa de Federico Jiménez Losantos en esRadio, a la que tengo la enorme suerte de pertenecer, hicimos un repaso de la vida de Mariví, contando anécdotas divertidas, como me llamaba Ratón por mi apellido Pérez, y tengo que volver a confesar que el recuerdo que tengo de ella es inmejorable. Aparte de divertida, cariñosa, educada, era muy amiga de sus amigos. Recibía muy bien, doy fe porque estuve en varias ocasiones cenando en su casa en la madrileña Plaza de Cataluña, donde coincidí con su gran amiga y abogada, Carmen de Rivera, que vive en Barcelona, y la próxima vez que venga a Madrid, hemos quedado en vernos para cenar con Leo. Me llenan de satisfacción las llamadas que he recibido de los dos para dar las gracias por el trato que le dimos a Mariví.

Hicimos un repaso cariñoso de cómo era ella, siempre recordando al amor de su vida, que sin lugar a dudas fue su primo, el gran Luis Miguel Dominguín. Una relación que rompió los esquemas en la sociedad de finales de los 60, y el gran escándalo que supuso el reportaje en la revista Garbo, que la censura inmediatamente retiró. Tengo que decir que mi madre la compró antes de su prohibición y nunca se tiró, y yo la tengo guardada como se puede ver en las fotos que acompañan a esta crónica. El número está fechado el 28 de octubre de 1970.

A pesar de sus matrimonios, el primero con tan solo 16 años, y que no duró nada, reitero que el matador de toros siempre estuvo en su pensamiento. De sus maridos ni se acordaba jamás, y con el doctor Abril, terminaron muy mal.

Mucho se ha especulado de la entidad del padre de Leo, pero nunca se ha sabido a ciencia cierta por qué tanto Mariví como su hijo no lo han querido desvelar, y están en su derecho. Leo no tuvo relación con Luis Miguel, y siempre fue muy discreto. Un niño con una educación exquisita, muy querido por sus abuelos y su madre. Hoy es un señor estupendo, con Sagra, su pareja y vive feliz y muy tranquilo.