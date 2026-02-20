La Reina Sofía recupera la sonrisa en Las Palmas tras el fallecimiento de su hermana Irene

La Reina Sofía retoma poco a poco su agenda pública e institucional intentando recuperar la normalidad tras el duro golpe que supuso el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia el pasado 15 de enero. La Emérita se ha desplazado hasta Las Palmas de Gran Canaria para cumplir con los compromisos que se vio forzada a posponer días antes del triste desenlace debido al agravamiento en la salud de su hermana menor.

Tras su reaparición en Vizcaya, Doña Sofía recogió este jueves el Premio Gorila 2024, un galardón concedido por Loro Parque Fundación que pone en valor su compromiso sostenido con la biodiversidad y el bienestar animal. A este reconocimiento se ha sumado, este viernes, su solemne investidura como Doctora Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas, una distinción que se une a las ya recibidas por la Universidad de Valladolid y la San Pablo CEU.

Durante el acto académico, celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Gran Canaria, Doña Sofía ha recuperado la sonrisa, agradeciendo un título que honra su apoyo a las iniciativas sociales, la cultura y la ciencia. Cumpliendo con el protocolo, la reina Sofía ha vestido la túnica de seda gris perla, aunque manteniendo el respeto por el duelo familiar al lucir bajo la toga un traje de luto riguroso y un broche en recuerdo de Irene de Grecia.