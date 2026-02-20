Los 60 años de Cindy Crawford, la bellísima supermodelo que provocaba accidentes de tráfico
La modelo, toda una celebridad en los 90 junto a compañeras como Naomi Campbell, Claudia Schiffer o Linda Evangelista, cumple 60 años convertida en empresaria de éxito.
Cindy Crawford es una de aquellas supermodelos de los años 90 que alcanzaron el estatus de celebridad a la altura de cantantes y estrellas de Hollywood.
La estadounidense cumple 60 años este 20 de febrero con una carrera envidiable a sus espaldas que despegó gracias al mítico anuncio de Pepsi de 1992.
Su característico lunar cerca del labio fue su seña de identidad y para muchos, uno de sus rasgos más sexys. Estuvo a punto de quitárselo ya que algunas agencias de modelos la rechazaban por él, pero nunca lo hizo por miedo a que le dejara cicatriz.
Crawford era presentadora del programa MTV House of Style en los 90 y durante su promoción, se llevaron a cabo numerosas campañas publicitarias. Una de las más comentadas fue en Noruega, donde se instalaron grandes carteles en las carreteras con su imagen. Las autoridades decidieron retirarlos tras constatar que, desde su colocación, los accidentes de tráfico habían aumentado un 300%, supuestamente debido a la distracción que provocaba la modelo.
Se convirtió en la primera supermodelo de la era moderna en posar desnuda para Playboy, publicación que la situó en el quinto puesto de su lista de las 100 estrellas más sexys del siglo XX.
A lo largo de su carrera ha protagonizado más de 600 portadas en todo el mundo, entre ellas cabeceras como Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Allure y Cosmopolitan. Además, en 1997 una encuesta de la revista Shape la eligió como la segunda mujer más bella del planeta, solo por detrás de Demi Moore. Ha desfilado para las casas de moda más importantes del mundo, aunque su relación con Chanel fue especial. En la imagen, junto a Karl Lagerfeld.
La popularidad de la modelo hizo que probara en el mundo de la interpretación, aunque quedó claro que no era lo suyo. En 1995 protagonizó Caza legal junto a William Baldwin.
Una de sus relaciones sentimentales más conocidas fue con el actor Richard Gere, con el que estuvo casada desde 1991 hasta 1995. Sus apretadas agendas laborales, la falta de tiempo juntos y la diferencia de edad 17 años les llevó a tomar caminos separados.
En 1998 se casó con el empresario Rande Gerber, con el que celebró sus bodas de plata en 2023. "Rande y yo nos casamos en el Ocean Club de las Bahamas. Fue una boda perfecta, capturada por Arthur Elgort. Pasamos un hermoso fin de semana rodeados de familiares y amigos celebrando nuestro amor mutuo. Lo haría todo de nuevo en un segundo", publicó entonces para celebrar su amor, que continúa a día de hoy.
Su felicidad incluye a sus dos hijos, Presley y Kaia. "Quiero felicitarnos a nosotros por cumplir 25 años. Hemos sido bendecidos de muchas maneras, especialmente con nuestros dos hijos, Presley y Kaia Gerber", añadió.
"También quiero reconocer que incluso con todas las bendiciones, la vida está llena de altibajos y desafíos. Estoy orgullosa de cómo hemos navegado juntos por la vida, buscándonos el uno al otro en busca de fortaleza y consuelo. Has sido mi mejor amigo y mi roca y no puedo imaginar una vida sin ti", escribió a su marido, uno de sus grandes pilares.
Kaia Gerber, que es un calco de su madre, ha seguido sus pasos en el mundo de la moda.
Además de su carrera en las pasarelas, Cindy Crawford ha desarrollado una sólida trayectoria empresarial, especialmente con su marca de cosmética Meaningful Beauty, fundada en 2004 junto al dermatólogo francés Jean-Louis Sebagh. La firma, centrada en el cuidado antiedad, se popularizó gracias a campañas televisivas e infomerciales y llegó a generar cientos de millones de dólares en ventas, convirtiéndose en uno de los negocios de belleza más exitosos impulsados por una supermodelo.
A medida que se hacía mayor, la modelo confesó que era adicta al botox, aunque una serie de malas experiencias hicieron que optara por retoques mucho más sencillos.
En 2017 Donatella Versace reunió a Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Carla Bruni y Helena Christensen en un homenaje a Gianni Versace por el vigésimo aniversario de su muerte. La firma italiana presentó la colección primavera-verano 2018, Tribute, retomando estampados y otros diseños del pasado que por un momento nos trasladaron a los años 90.