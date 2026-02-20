Los 60 años de Cindy Crawford, la bellísima supermodelo que provocaba accidentes de tráfico

6 / 15

A lo largo de su carrera ha protagonizado más de 600 portadas en todo el mundo, entre ellas cabeceras como Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Allure y Cosmopolitan. Además, en 1997 una encuesta de la revista Shape la eligió como la segunda mujer más bella del planeta, solo por detrás de Demi Moore. Ha desfilado para las casas de moda más importantes del mundo, aunque su relación con Chanel fue especial. En la imagen, junto a Karl Lagerfeld.