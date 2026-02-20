Muere el actor Eric Dane a los 53 años un año después de hacer público su diagnóstico de ELA

El actor estadounidense Eric Dane ha fallecido a los 53 años tras enfrentarse durante casi un año a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que él mismo decidió hacer pública en 2025. La triste noticia ha sido confirmada por su familia a través de un comunicado: "Con gran pesar, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde después de una valiente batalla contra la ELA", "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

"Lo extrañaremos profundamente y lo recordaremos siempre con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido" concluía así el comunicado pidiendo además privacidad en estos momentos tan difíciles.

Desde que anunció que padecía ELA, optó por hablar con franqueza sobre el deterioro físico y el impacto emocional que atravesaba. "Me han diagnosticado ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo" explicaba el actor a través de la revista estadounidense "People", en la que pedía que se respetara su privacidad y además alegaba sentirse "afortunado de poder seguir trabajando": "estoy deseando volver al set la semana que viene".

En una entrevista con la periodista Diane Sawyer en el programa Good Morning America, confesó entre lágrimas que no sentía que aquel fuera el final de su historia, aunque admitía que el proceso estaba siendo duro. Llegó a revelar que el lado derecho de su cuerpo había dejado de responder y que temía perder también la movilidad en sus extremidades restantes. Aun así, insistía en mantener una actitud útil y esperanzadora.

Mark Sloan en Anatomía de Grey, el papel de su vida

Nacido en San Francisco en 1972, Dane alcanzó la fama internacional gracias a su papel del doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, serie creada por Shonda Rhimes. Su personaje, apodado "McSteamy", pasó de secundario a protagonista por la abrumadora respuesta del público y se convirtió en uno de los rostros más populares de la ficción televisiva de los 2000, marcando por completo a una generación. Años después sorprendió con un registro más oscuro en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, un papel que definió como "liberador" por su complejidad emocional.

Para cualquiera que haya visto Anatomía De Grey (2005) alguna vez, estoy seguro que recordará a Eric Dane. McSteamy era carismático, talentoso, leal y muy divertido, tuvo un desarrollo increíble y sin Eric Dane detrás, nada hubiese sido lo mismo... pic.twitter.com/mcGgOvx8vk — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) February 20, 2026

En el plano personal, su prioridad siempre fue su familia. Casado desde 2004 con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tuvo dos hijas, la pareja atravesó una larga separación sin llegar a formalizar el divorcio. En 2025 solicitaron desestimar el proceso y mantener una relación basada en la amistad y la crianza compartida.Hasta el final, Dane aseguró que su mayor deseo era ver crecer a sus hijas. "Pelearé hasta el último aliento" comentaba en sus últimas entrevistas. Durante el último año también contó con el apoyo de la actriz Priya Jain, con quien fue visto en diversas ocasiones y ha sido un verdadero apoyo para el actor en los últimos meses.