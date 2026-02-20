Tamara Gorro desvela nuevos detalles de su relación con Cayetano Rivera

Tamara Gorro ha reaparecido en el plató de Y Ahora Sonsoles tras su reciente y comentado viaje a Dubái con Cayetano Rivera. Lejos de confirmar un idilio, la colaboradora ha optado por la discreción señalando que existe una "segunda persona" ajena a los medios implicada en la situación: Tamara dejaba muy claro cuál es su postura: "Hay situaciones que me han abrumado y he aprendido de mis errores. Hay una segunda persona implicada en esto a la que no le gusta verse expuesta. No me gusta estar en esta otra parte".
Aunque asegura no estar enfadada por las fotografías publicadas, Gorro se ha mostrado inflexible respecto a las noticias falsas. En este sentido, ha confirmado que sus abogados iniciarán acciones legales por la información que relataba una supuesta conversación entre Cayetano y su hermano, Francisco Rivera: "Lo que sí que no me gusta y no voy a consentir que se digan mentiras, como por ejemplo el tema de los hermanos. Es una absoluta mentira".
Sobre su relación con el diestro, Tamara ha insistido en que el viaje se realizó con un grupo de amigos y ha querido destacar el carácter "divertido y bromista" de Cayetano, una faceta personal a menudo desconocida para el público, restando importancia a su evidente atractivo físico."No le conocéis. Este viaje no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con amigos. Es un tío estupendo, maravilloso. Es muy buen tío, con un corazón enorme y me hace reír a mí y a todos. Lo de que es guapo es una obviedad, es lo de menos", ha comentado con una sonrisa.