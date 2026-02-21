Begoña Gómez reaparece junto a Sánchez tras cinco meses escondida en Moncloa

Tras cinco meses sin aparecer públicamente, Begoña Gómez ha asistido junto a Pedro Sánchez al acto para homenajear el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, y que se ha celebrado en el Palacio de La Moncloa.

La esposa del presidente del Gobierno, imputada por hasta cinco delitos (tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación), se dejó ver en público por última vez el pasado 10 de septiembre cuando, después de haber declarado ante el juez Juan Carlos Peinado, acudió junto a su marido al estreno de 'El Cautivo' de Alejandro Amenábar en un cine de Madrid.

Dentro de un entorno favorable como es el Palacio de la Moncloa, donde nadie la podía increpar, Begoña ha aparecido luciendo la mejor de sus sonrisas, con un estilismo formado por un traje dos piezas en color negro y raya diplomática, con americana de cintura ajustada, top del mismo color y falda tipo midi de corte evasé, que ha combinado con botas altas de tacón. Con la piel luminosa y un maquillaje natural, ha lucido su melena con suaves ondas y el flequillo abierto.

Begoña ha saludado y conversado con algunos de los asistentes antes de empezar el acto titulado 'Gelem, Gelem', que ha reunido a personalidades de la política, la universidad, la cultura y la acción social para reivindicar la lucha por la igualdad de derechos del pueblo gitano y su riqueza cultural.