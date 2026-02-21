Los Gemeliers hospitalizados tras sufrir una brutal paliza: "Les rociaron con espray pimienta"

Jesús y Daniel Oviedo, conocidos artísticamente como Gemeliers, se encuentran ingresados en el hospital Gregorio Marañón de Madrid tras haber sido víctimas de una "brutal paliza" a la salida de una discoteca de Madrid.

Tal y como ha informado el programa Fiesta, los hermanos se encontraban junto a sus parejas y un grupo de amigos celebrando su 26 cumpleaños, cuando a la salida de la discoteca 'Bandido', sobre las dos de la madrugada, fueron agredidos de forma violenta cuando se disponían a coger un taxi.

En ese momento, un grupo de personas desconocidas que se hallaba dentro de un vehículo comenzó a increparles, como ha contado el periodista Jorge Moreno: "La situación se inicia con insultos por parte de individuos ajenos que se encontraban en un automóvil. Ellos ya se iban en un taxi y empiezan a recibir insultos, muchos de ellos homófobos".

A continuación, los ocupantes del vehículo se bajaron y pasaron de los insultos a la violencia física. "Se bajan del coche, empiezan a increparlos, a agredirlos y empieza una pelea", ha relatado Moreno.

Según los testimonios recabados, fue un ataque desmedido. "Todo terminó cuando uno de los agresores saca un espray de pimienta y rocía a Jesús, a Daniel, a sus amigos y a sus novias, que está prohibido porque es un arma", explicaba Moreno. El uso del espray provocó que tanto los hermanos Oviedo como sus respectivas parejas tuvieran que ser trasladados de urgencia al hospital para recibir asistencia médica.

Juan Carlos, hermano de Gemeliers, ha manifestado que tanto Jesús como Daniel "estaban completamente seguros de que estaban siendo observados por esta gente" y ha asegurado que "existen imágenes de la agresión y son brutales".

A pesar de la gravedad del suceso, tanto Jesús como Daniel están conscientes y están bien, aunque el impacto psicológico que tienen es evidente: "Hay parte médico, hay parte policial, están bastante asustados". Asimismo, en el programa han informado que la Policía Nacional ya ha tomado declaración a los afectados y ya tiene identificados a los presuntos agresores.