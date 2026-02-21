Florentino Fernández: cuando renunció a cobrar de Telecinco ¡9 millones de pesetas al mes!

Dejarse llevar por la avaricia supone para cualquiera, tal vez, un error que puede pagarse caro. Pero renunciar a un contrato millonario también es una apuesta que cambie la vida de quien así actúe, por ser todo lo contrario. O tonto.

A Florentino Fernández le ocurrió algo similar cuando hace casi treinta años pudo embolsarse al mes nueve millones de pesetas durante una temporada y no aceptó por fidelidad al programa en el que trabajaba en otra cadena de televisión. ¿Quién era este cómico que, de la noche a la mañana, consiguió una abultada popularidad al aparecer por vez primera en un programa nocturno de televisión?

Un tipo gracioso, camionero y vigilante de seguridad

Florentino José Fernández Román, madrileño nacido hace cincuenta y tres años, era de esos muchachos revoltosos que en la escuela contaba chistes a todas horas, imitaba a sus profesores, con la aprobación de sus compañeros. Y así, con un carácter bonachón, fue transcurriendo su juventud. Llegada la hora de tener un oficio eligió el mismo que su padre, conductor de autobús. Por entonces vivía con su familia en Leganés y luego en Sacedón, provincia de Guadalajara. También ocupó luego una plaza de vigilante de seguridad.

Como sus amigos se divertían con él cuando les contaba chascarrillos, entre muecas e imitaciones, lo empujaron a que se presentara a unas pruebas en la cadena Telecinco, donde Pepe Navarro presentaba "Esta noche cruzamos el Mississippi". Y Florentino resultó aceptado. Aparecería cada jornada con dos personajes, Lucas Grijander y Krispin Klander, afeminados, inspirados en otros originales de Chiquito de la Calzada, con los que repetía aquello de "cuidadín, cuidadín" y "soy modosito". Mal hecho eso de copiar entre colegas. Pero como el malagueño era un pedazo de pan, no lo denunció, limitándose a una razonable queja que Florentino se la pasó por el arco de triunfo.

Lo cierto es que Florentino alcanzó en pocos meses una inusitada notoriedad. Cobraba al mes trecientas ochenta mil pesetas, veintitrés veces más que en su anterior oficio.

La golosa oferta millonaria

La cadena rival de Antena 3 donde estaba Florentino, Telecinco, se puso en contacto con él y, a través de uno de sus ejecutivos, le propusieron un contrato, a razón de unas cifras mareantes. Como quiera que él iba desechándolas, quien le ofertaba esa oportunidad llegó a una cifra "que no puedes rechazar". Y a Florentino a poco le da un soponcio al escucharla: ¡nueve millones de pesetas mensuales! Pero tras pensárselo, dijo que no.

Le contó esa oferta a Pepe Navarro, al que no quería traicionar, agradecido por haberle dado la oportunidad en "Esta noche cruzamos el Mississippi". Y el presentador cordobés le dijo con toda franqueza: "¡Pues has hecho el gilipollas!". No obstante, Navarro tenía un as en la manga: su inmediato programa, "La sonrisa del pelícano". Contó de nuevo con Florentino subiéndole el sueldo: un millón de pesetas al mes. Que no eran, evidentemente, los nueve de Telecinco.

Para celebrar ese aumento, Florentino se fue a un concesionario de coches adquiriendo un flamante BMW. "Se me subió entonces el éxito a la cabeza", reconoce ahora, tras gastarse un buen pellizco de dinero. Lo compró tras indicarle al concesionario que deseaba "el coche más reciente del mercado". Resultó que el automóvil le fallaba. No se encendía. Quiso cancelar la cuenta, pero no lo consiguió. Recurrió a un abogado. "No lo quiero porque ha fallado, argumenté. Total, tuve que pagar una penalización de veinte mil euros al cambio de hoy en pesetas, a causa del contrato por un procedimiento conocido como "leasing". ¡Como fui tan…!" Y Florentino, tirándose de los pelos, soltó un epíteto parecido a lo que le había dicho Pepe Navarro anteriormente, transcrito líneas más arriba. Habían transcurrido tres meses de su aventura con el fallido BMW. De pronto, los programadores de "La sonrisa del pelícano" eliminaron el show. Telecinco prescindió de Pepe Navarro y éste, consiguientemente, de todo su equipo, en el que estaba Florentino, quien se quedó en la calle. ¡Ay, si hubiera firmado lo de los nueve millones…!

¿Razones del por qué "La sonrisa del pelícano" ya no interesaba al perder audiencia cada noche? Que Telecinco, la cadena rival, arrasaba con sus "Crónicas marcianas".

"Flo" se consagra como un cómico de moda

A Florentino comenzaron a llamarlo Flo. Y en adelante, superó aquella popularidad surgida en 2008, con otros programas donde contaron con él hasta convertirlo en un cómico de moda, bien con sus propias ocurrencias chistosas, bien en general con guiones que le pasaban. Aquellos espacios fueron, entre otros: "El informal", "Tonterías las justas", "El Club de la Comedia". Formó pareja teatral con Josema Yuste, quien, tras romper su unión artística en ‘Martes y Trece’, contó con Florentino para remedar parodias de Tip y Coll. También representaron comedias. Por su cuenta, "Flo" tomó parte en repartos de algunas películas: "El oro de Moscú" y con Santiago Segura, "Isi/Disi" y varias secuelas de Torrente. Actor de doblaje en "Austin Powers: la espía que me achuchó", puso su voz a Austin, el doctor Maligno y el Gordo Cabrón. Otra temporada ya fue más personal como presentador y responsable de "El show de Flo", junto a Miki Nadal. Más adelante, pasó por "Got Talent" y "Tu cara me suena".

Los tipos que ha ido interpretando Florentino Fernández en sus diecisiete años de cómico profesional responden en general, aunque sean variados, a su naturaleza de hombre corriente. Él mismo, fuera de los escenarios y los estudios de cine y televisión, es una persona sencilla, afable, divertida y nada presuntuosa. Aquel incidente con el BMW le sirvió de lección, creyéndose millonario, cuando no lo era. Lo único en lo que no ha transigido nunca es contar intimidades para las revistas rosas.

Una boda discreta en París cuando ya era padre de un hijo

Tardó en saberse su relación con Lidia de Fernández, a quien conoció cuando trabajaba en el programa ‘El informal’, donde ella pertenecía al equipo de producción. Intimaron y pasaron a vivir juntos. Tuvieron un hijo, Juan, tardando en casarse unos años. Ceremonia íntima que tuvo lugar en la Embajada de España en París, donde Juan llevó las arras tradicionales. La razón de que el enlace civil tuviera lugar en la capital francesa se debió a que allí residían familiares de la novia.

Flo ya es un veterano de la televisión sobre todo con la comicidad que produce ya muchas veces con su sola presencia. Obeso, ha procurado algunas temporadas someterse a estrictas dietas para rebajar kilos. Su amistad con José Mota y Santiago Segura se ha traducido en algunos espectáculos juntos. Con este último ha aparecido a sus órdenes en su próxima aventura cinematográfica, "Torrente Presidente", que se estrena el 13 de marzo. Hay interés por saber si va a imitar a los que en los últimos años se han sentado en el sillón de La Moncloa.