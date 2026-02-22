El cantautor y actor Ray J confiesa que le queda un año de vida

Conocido desde que de niño apareció en la película "Mars Attacks", hermano de la artista Brandy y expareja de Kim Kardashian, Ray J ha confesado días atrás en su cuenta de Instagram que vive de milagro. Hospitalizado, le diagnosticaron que su corazón late al veinticinco por ciento. Diríase que en ese caso cualquiera de nosotros sentiría de inmediato un alarmante "yuyu", pero nuestro amigo se lo ha tomado con filosofía: "Mientras me mantenga concentrado y en el camino correcto todo estará bien. Pero mi salud sigue siendo mala".

Consciente de que al contar su situación iba a preocupar a sus "fans" y a despertar el interés de los medios de comunicación, Ray J ha sido más explícito, dando detalles de cómo llegó a manos de los especialistas médicos: "Estuve hospitalizado al sufrir una neumonía, con problemas cardíacos y cuando pregunté si estaba en peligro me dijeron que mi esperanza de vida era muy limitada. Definitivamente sé que en 2027 es el final para mí".

Señalándose el pecho, detalló: "Me falló el corazón en el lado derecho. Está como negro".

Aunque nadie de su entorno presentía ese diagnóstico negativo sobre su inmediato futuro, hay que recordar que Ray J ha llevado una vida desordenada por el abuso de alcohol y drogas de todo tipo. "Llegué a beberme cinco botellas de whisky al día". En su descontrol, por efecto de su drogadicción, se encontraba "en las nubes", feliz y exclamaba ante sus amigos: "Soy indestructible". La primera cita médica cuando sintió los primeros síntomas de su enfermedad y le encontraron la causa de sus males, el cantante, descreído de cuanto le dijeron para cuidarse, dio en tomarse a broma al pronosticarle que su vida pendía de un hilo.

No era la primera vez que lo hospitalizaron: ya sufrió un proceso de neumonía durante la pandemia del Covid-19 en octubre de 2021. Solo que ahora, cuando ha empezado el nuevo año, ya es tarde para recuperarse. Conminado a dejar resueltas cuantas decisiones afectan a su familia llegado el momento de su desaparición, Ray J ha dispuesto todo lo necesario para que legalmente su exesposa, Princess Love y sus dos hijos, estén protegidos económicamente.

Se siente así ya tranquilo. Ha dado instrucciones para su despedida: "Cuando todo termine, que no me entierren: que me quemen".