Miguel Ángel Silvestre vive ahora en una casa campestre, en medio de un extenso bosque

El actor castellonense Miguel Ángel Silvestre, cansado de la vida en capitales con ruido continuo, que le producían estrés, decidió no hace mucho tiempo irse a vivir a una casa en el campo, que está rodeada de un inmenso bosque, donde ha encontrado la serenidad que buscaba. Se encuentra a unos cuantos kilómetros al norte de Madrid.

Disfruta ahora de la repercusión que ha tenido su reciente película, "La fiera", que narra las aventuras de un pionero en los saltos B.A.S.E. con traje de alas. El propio actor siempre ha practicado deporte, pues antes de dedicarse a la actuación, practicó el tenis, con visos de haberse convertido en émulo profesional de Carlos Alcaraz. Una lesión trastocó para siempre esos planes. Entonces comenzó a trabajar como fisioterapeuta, con las enseñanzas de su padre, quien se dedicaba a esa labor. Su entrada en un grupo teatral y tras ser elegido Míster Castellón 2002, derivaron su porvenir hacia lo que hoy en día es: un excelente actor, muy cotizado no solo en el cine español, sino en México y otros países, y es contratado por productoras de televisión. Ahora le espera el rodaje de "Carlota" con una de ellas, donde se contará la vida de Carlota de Habsburgo, que fue la última emperatriz mexicana durante los años 1864-1867.

De ser "El Duque" a dueño de "Velvet"

Miguel Ángel Silvestre Rambla está a punto de cumplir cuarenta y cuatro años el próximo 4 de abril. Lleva una carrera impecable como actor. Su popularidad nació cuando fue "El Duque" en "Sin tetas no hay paraíso", serie que lo catapultó como un nuevo galán de la televisión. Por cierto: compruebo que en algunos países de habla hispana y en algún canal, por pudor, alteró el título, pasando a ser "Sin senos no hay paraíso". Aquí, por lo visto, somos más descocados.

Aunque ha rodado un buen número de películas, fue asimismo en otra serie en la pequeña pantalla, "Velvet", con su secuela, donde revalidó la notoriedad que ya tenía, en su papel de dueño de un lujoso establecimiento de ropa, enamorado de una diseñadora de su empresa, el rol de esta, que bordó Paula Echevarría. Formaron una excelente pareja, aunque sólo en la ficción.

A punto estuvo Miguel Ángel de no aceptar su trabajo en "Velvet", aduciendo que le habían hablado de otra serie, con un apetecible guion y un buen equipo de actores, producción y realización. Una mujer que conocía, que por lo visto tenía dotes adivinatorias, disuadió a Silvestre para que, en vez de esa serie presuntamente interesante, firmara la otra, la de "Velvet", "porque es la que te proporcionará éxito, y no la otra, que será un fracaso". La vidente acertó en su doble pronóstico.

"Un donjuán conquistador de bellezas"

Miguel Ángel Silvestre es un seductor que ha conquistado a más de una compañera. Entre otros casos, fue el de Blanca Suárez, su pareja entre 2011 y 2014, con quien también coincidió en algunos repartos. Daban la impresión de que formalizarían su relación pero, a tenor de los posteriores ligues del actor levantino, no parece que le atraiga, al menos de momento, el matrimonio.

Sus más recientes romances han sido, uno de ellos, con la empresaria Rebeca Toribio con quien después de unos meses de pasión, rompieron a mitad de 2023. Poco después Miguel Ángel y la cantante Nerea Rodríguez, de veintiséis años, fueron "pillados" en Ibiza, "dándose el morro". Es, por ahora, que sepamos, el último amor del incontestable "donjuán" levantino, a quien las mujeres se le dan de maravilla. Pero, por el contrario, los negocios no tanto.

Como ha ganado un buen dineral en los últimos años, Miguel Ángel se asoció con unos buenos amigos (su colega Álex González y los futbolistas del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Marcos Llorente) para montar un restaurante de lujo en la madrileña calle de Velázquez, en el cogollo del barrio de Salamanca. Le pusieron el nombre de "Rhudo". Al año y pico lo cerraron, perdiendo el cuarteto en el envite cuatro millones de euros.

En otro orden de cosas, Miguel Ángel ha sido siempre muy familiar. Su padre falleció en 2018. Y es su madre, María Lidón, gestora de banca, su paño de lágrimas, si la ocasión lo requiere (como la del fracaso gastronómico). La persona que ha guiado sus pasos y quien mejor lo aconseja. Por ejemplo, diciéndole que no se le suba la popularidad y el dinero a la cabeza. Y él, que da la impresión de ser, además de ser muy celoso de su intimidad, una persona sencilla, con los pies en la tierra, dice de sí mismo a propósito de su decisión de vivir en medio de un bosque espeso, como si fuera un ermitaño: "Es que yo seré siempre un hortelano valenciano". Y nosotros, añadimos que apellidándose Silvestre, normal resulta. Lo malo de eso es que, si quiere convivir con alguna de sus novias, a lo peor ella prefiere dormir en una casa del centro donde tenga a mano alguna "boutique" y pueda disfrutar por las noches en una discoteca. En tal caso, Miguel Ángel verá si, por ese lado, le beneficia vivir en la soledad de su alejado chalé.