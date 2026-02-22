Gloria Camila reúne a su familia en su 30 cumpleaños, sin Álvaro García o Manuel Cortés

Parece que la gran final de la Super Bowl ha dejado huella en Gloria Camila Ortega, que ha decidido celebrar su cambio de década con una fiesta temática caracterizada por los aires caribeños propios de los años 50.

Entre los invitados estaban su padre, José Ortega Cano, que ha acudido acompañado de su hermana Mari Carmen y su cuñado Aniceto, que no dudaron en seguir a pies juntillas el código de vestimenta con sombreros y gabanes. El torero ha comentado con orgullo cómo ve a Gloria Camila y en la mujer en la que se ha convertido: "La veo muy ordenada, muy metida en lo que hay que hacer, centrada, a gusto, disfrutando de la vida, con su trabajo, con sus cosas".

Rocío Flores Carrasco con unas originales perlas en la cara

Tampoco se han querido perder la celebración su hermano, José Fernando, así como Chayo Mohedano y Andrés Fernández. Sin embargo, todas las miradas se desviaron hacia Rocío Flores Carrasco. Fiel a las últimas tendencias, la joven optó por un vestido lencero y un maquillaje con perlas faciales para celebrar por todo lo alto el aniversario de su tía, demostrando la gran sintonía que existe entre ambas.

Una fiesta en la que no han estado ni Álvaro García ni Manuel Cortés Bollo, y en la que han reaparecido juntos y cogidos de la mano Olga Moreno y Agustín Etienne. Entre el resto de invitados han acudido a felicitar a Gloria Camila la diseñadora Marilí Coll, la periodista Bea Jarrín, Raúl Castillo, más conocido como "Ra" y gran amigo de Ana Obregón, o Fani Carbajo, entre otros.