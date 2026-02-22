Los Gemeliers reciben el alta tras una brutal paliza: "Los agresores están identificados"

Jesús y Daniel Oviedo, integrantes del dúo Gemeliers, han recibido el alta y han regresado a su domicilio tras permanecer doce horas ingresados en el Hospital Gregorio Marañón. Los cantantes fueron víctimas de una violenta agresión durante la madrugada del viernes al sábado, justo después de celebrar su 26º cumpleaños.

La confirmación del estado de salud ha llegado a través de su hermano mayor, Juan Carlos Oviedo. En declaraciones al programa D Corazón, ha querido agradecer la labor de quienes brindaron los primeros auxilios a los artistas y a sus parejas instantes después del ataque perpetrado por un grupo de individuos ya identificados.

Las consecuencias físicas del asalto son notables. Según ha relatado Juan Carlos, Jesús ha tenido que ser intervenido de urgencia en los ojos, mientras que la pareja de Daniel presenta inflamación en la lengua por intoxicación, ya que además de los golpes, las víctimas fueron rociadas con gas pimienta. "El trauma es lo peor, ellos ya tenían cierto temor a salir a la calle", ha señalado con preocupación sobre las secuelas psicológicas de esta agresión.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la sala Vandido. Cuando los jóvenes se disponían a abandonar el lugar en taxi, fueron increpados con insultos homófobos desde otro vehículo. Al no responder a las provocaciones, los agresores sacaron del coche a la novia de Jesús para agredirla, atacando posteriormente al cantante.

La familia dispone de pruebas contundentes, ya que una de las víctimas grabó todo lo sucedido. "Los agresores están identificados, tenemos las cuentas de Instagram y las matrículas de todos", ha asegurado Juan Carlos, quien sostiene que no fue un hecho fortuito, sino una agresión premeditada: "han sido unos chicos que querían agredirles".