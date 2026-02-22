Marta Díaz celebra el romance de Victoria Federica y Jorge Navalpotro: "Está muy guapa y muy feliz"

La relación sentimental entre Victoria Federica y el empresario Jorge Navalpotro se consolida a pasos agigantados. Tras las recientes muestras de afecto y complicidad que la hija de la Infanta Elena ha compartido en sus redes sociales, su círculo íntimo ha comenzado a validar públicamente este noviazgo. Marta Díaz, una de las figuras más cercanas a la joven, ha sido la última en confirmar el cambio positivo que ha experimentado su amiga.

El "dulce momento" de la sobrina del Rey

Al ser consultada sobre la nueva etapa que vive la aristócrata, Marta Díaz no ha escatimado en halagos, señalando que el amor ha tenido un impacto visible en su estado de ánimo y su imagen. Según la creadora de contenido, Victoria Federica se encuentra "muy guapa y muy feliz, como siempre", unas palabras que ratifican la estabilidad que ha encontrado al lado de Navalpotro tras meses de discreción mediática.

Este respaldo de su entorno llega en un momento en el que Victoria Federica ha decidido normalizar su romance, abandonando el hermetismo de etapas anteriores para mostrarse de forma natural y romántica ante sus seguidores. La influencer ha compartido imágenes junto al empresario en sus redes sociales.

Distancia frente a otras polémicas

Sin embargo, Marta Díaz se ha mostrado mucho más cauta al ser preguntada por otros asuntos de la actualidad social, como el mediático vínculo entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia. En un ejercicio de prudencia, la influencer ha preferido evitar cualquier tipo de valoración externa: "Pues no estoy muy al tanto, así que yo cuando no estoy hablando de las cosas, prefiero no opinar", ha zanjado.

Con esta postura, Díaz marca una línea clara entre el apoyo incondicional a sus amistades cercanas y su rechazo a participar en debates ajenos. De esta forma, la joven prefiere centrar el foco en la felicidad de su compañera de profesión, dejando claro que, para su entorno, el noviazgo con Jorge Navalpotro es ya una realidad plenamente celebrada.