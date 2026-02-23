Tamara Gorro y Cayetano Rivera son la pareja sorpresa de la temporada desde que Libertad Digital destapó su relación sentimental. La colaboradora de televisión y el torero hicieron un viaje con amigos a Dubái y Maldivas e hicieron una escapada el pasado fin de semana a Sevilla.

Mientras Tamara se muestra ilusionada y ya habla en televisión de lo "maravilloso" que es Cayetano, su noviazgo puso el foco sobre la periodista Gemma Camacho, la última persona con la que se le había relacionado. Tal y como desveló este lunes en el programa El tiempo justo, hubo momentos de intimidad y complicidad con él, como cuando estuvieron juntos en Milán: "A mí me llama la atención que cuando estaba en Milán con él me dijo: 'Ay, tú no eres muy de fotografías'", explicó, confesando que le hace gracia ver ahora la gran cantidad de imágenes que publica Tamara.

También recordó que entonces llegó a hacerle una foto con una calabaza que él subió a sus redes sociales y que el torero llegó a decirle: "Nos la podríamos haber hecho los dos". Una frase que, según ella, evidencia que no se escondían y que "lo están pasando bien", aunque insiste en que, por cómo se dio, no puede llamar "relación" a lo suyo, sino una amistad de entrar y salir que prefiere dejar en la intimidad. "Lo que hayamos disfrutado para nosotros se ha quedado; a mí su vida me importa un pimiento", añadió.

Sobre las palabras de Bea Jarrín, que sugirió en el plató de Fiesta que en noviembre Cayetano habría solapado la relación de Gemma con la de Tamara, la periodista matizó con firmeza que "eso es una realidad, tampoco hay que desmentirla", pero puntualizando que, en su caso, no lo vivió como una doble vida. Gemma contó que incluso cuando él estaba con María Cerqueira, le escribía y le mandaba mensajes porque siempre han mantenido una relación de amistad, aunque no llegaron a quedar cara a cara hasta después de su ruptura con la portuguesa.

Para rizar más el rizo, según Alexia Rivas Tamara Gorro le habría dicho a su círculo más cercano que la intervención televisiva de Gemma le ha aparecido "oportunista" y que no entiende por qué la periodista habla de ella y no de Cayetano. Según esta versión, Tamara recuerda que antes Gemma estaba "al otro lado" y ahora se sienta públicamente como colaboradora, aunque la influencer se lo tomaría con humor y sin intención de darle mayor importancia.

"La diferencia de ella y yo es que yo quiero seguir respetando a todas las mujeres y que la guerra de pelear mujer contra mujer está pasada", afirmó Gemma, marcando distancias con una batalla de egos femeninos. Según ella, Tamara ha contado su vida en televisión y que ella, en cambio, está donde está "por mis estudios", insistiendo en que ha rechazado participar en realities o formatos donde solo se hablaría de su intimidad porque no quiere exponerse de ese modo. A su juicio, Tamara "se da a conocer en televisión para encontrar pareja y hablar de ella" y que "nunca ha estado al otro lado del periodismo, no es comunicadora".

Pese a las diferencias y a las pullas veladas, la colaboradora se muestra conciliadora con el futuro de la relación entre Tamara y Cayetano, asegurando que no tiene intención de meterse en este triángulo y que no quiere convertirse en un personaje en esta historia. De hecho, Camacho dice que apuesta por ellos y que cree que lo suyo va a ser una relación duradera, en la que la influencer será "clave", hasta el punto de explicar que el torero tenía en mente irse de España por ciertos proyectos y que, sin embargo, habría decidido quedarse por su nueva ilusión.