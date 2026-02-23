Violeta Mangriñán contratará seguridad privada para su familia tras la polémica broma del Ramadán

Violeta Mangriñán se ha visto envuelta en una gran polémica después de que hace unos días compartiera en su perfil de TikTok una broma relacionada con el Ramadán, que comenzó el pasado martes 17 de febrero. La influencer se hizo eco de una fotografía en la que aparecen dos cervezas y un plato de jamón ibérico, haciendo referencia a que los musulmanes tienen prohibido consumir cerdo y otras carnes así como alcohol porque así lo considera el Corán.

El revuelo ha sido tal, especialmente en las redes sociales, que ha traspasado fronteras y sus perfiles se han llenado de insultos y amenazas, por lo que se vio obligada a pedir perdón. "No tengo nada en contra de los musulmanes y su religión, la verdad es que no tengo nada en contra de ninguna religión y por supuesto respeto todas", comenzó en un breve comunicado.

"Pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi culpa, os aseguro que no era mi intención", añadió en su perfil de Instagram. También reivindicó que "insultar y denigrar a alguien pidiendo respeto es cuanto menos incongruente", por lo que confirmó que ya ha pedido disculpas a todos aquellos que le han comunicado su malestar "pidiendo respeto desde el respeto".

A pesar de las disculpas, las amenazas continúan y se han puesto especialmente violentas. Un usuario de Instagram escribió a Violeta por privado para llamarla "españolita de mierda" y utilizar un tono agresivo. "En Francia, en Alemania, en Bélgica o en Países Bajos no tenéis huevos a decir algo en contra de Marruecos o los musulmanes porque te parten trozos en plena calle y se te acaba la tontería, cerda asquerosa, que no sabes ni quién es tu padre", escribió.

Ante este mensaje, la empresaria contestó asegurando que "ahora dirán que me quiero victimizar" y confirmó a sus dos millones y medio de seguidores que "voy a contratar seguridad privada porque temo por mi seguridad y la de mis hijas". Ya en un comunicado anterior aseguró que "ensañarse conmigo no es suficiente, también lo han de hacer con mis hijas, mi familia y mi negocio".

"Las disculpas públicas no sirven de nada porque el que quiere odiar por encima de todo, así lo hará diga lo que diga y haga lo que haga. Estoy viendo la oleada de malas reseñas hacia mi empresa y las amenazas con ir a destrozar los locales, por supuesto ya lo he puesto en conocimiento de la policía local de las zonas en las que se encuentran los locales", sentenció.