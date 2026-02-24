Alba Carrillo, desatada ante el nuevo fichaje de TVE: "Está buenorro y encima es hetero"

La radio nacional ha sido testigo de uno de los momentos más surrealistas y comentados de la temporada. Lo que comenzó como una entrevista promocional en 'El despertador' de RNE para presentar al nuevo fichaje estrella de RTVE, Egoitz Txurruka, terminó convirtiéndose en un auténtico "terremoto" de seducción en directo. Alba Carrillo, haciendo gala de su arrolladora personalidad, decidió romper el guion para lanzar una ofensiva de coqueteo que dejó al presentador vasco —y a toda la audiencia— sin palabras.

Desde el primer segundo en que el presentador vasco pisó el estudio, la atmósfera cambió. Alba Carrillo, conocida por su honestidad y su rapidez mental, no tardó en confesar que su actitud habitual se había visto alterada por la presencia del invitado. "Yo normalmente no estoy así, ¿eh?", admitió entre risas nerviosas, intentando justificar una agitación que traspasaba las ondas.

Txurruka, manteniendo una calma envidiable y haciendo gala de su carisma norteño, respondió con cortesía: "Estáis guapísimos y guapísimas. ¿Tú cómo sueles estar?". Fue entonces cuando Alba soltó la frase que ya se ha vuelto viral: "No, yo estoy más tranquila. Pero chico, me han dicho: trabaja en la tele, está buenorro... ¡y toda la razón! Y encima hetero". El comentario desató las carcajadas del equipo, mientras Torito apostillaba con ironía que "o era Broncano o era él", subrayando el estatus de galán con el que Egoitz ha aterrizado en la capital.

La entrevista fluyó entre el contenido profesional y las constantes "pullas" de Carrillo. Cuando el presentador explicó que todavía no conoce bien las instalaciones de Prado del Rey porque sus grabaciones se centran en Pozuelo, Alba vio la oportunidad perfecta para ofrecerse como guía: "Yo quiero ser como ese lazarillo que te enseñe todo... digo de Radiotelevisión Española, ¿eh?".

La temperatura subió un grado más cuando Txurruka recordó sus raíces en Vizcaya y mencionó a sus amigos que practican deportes rurales como cortar troncos o levantar piedras. "¡Bua, cómo me pone eso!", exclamó la colaboradora, quien incluso llegó a retar al presentador a que hiciera una demostración en directo. El clímax del coqueteo llegó con una referencia al mobiliario del estudio: "Yo soy más de subirme a la encimera, pero si me tengo que subir a esta de aquí... me encanta", sentenció Alba, dejando al invitado sin palabras.

¿Quién es el hombre que ha descolocado a Alba Carrillo?

Egoitz Txurruka, nacido en Mallabia en 1991, no es un recién llegado al medio, aunque sí para el gran público nacional. Tras años siendo uno de los rostros más queridos de la televisión vasca (ETB), donde presentó programas como 'Esto no es normal' y dio las Campanadas en varias ocasiones, RTVE ha decidido apostar por nuevos rostros en su parrilla.

Su gran proyecto actual es la conducción de la versión televisiva de 'Trivial Pursuit', una apuesta familiar para La 1. Además, su reciente debut en la gala '¡Feliz 2026!' junto a Eva Soriano confirma que la cadena pública ve en él un valor seguro a largo plazo. Sin embargo, lo que Txurruka seguramente no esperaba en su manual de bienvenida a Madrid era el "examen de acceso" de una Alba Carrillo que cerró la entrevista con un desafío: "Vas a tener que currártelo para saber qué se me da bien".