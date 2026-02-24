Hilary Duff se despide de Robert Carradine ('Lizzie McGuire'), fallecido a los 71 años

El actor Robert Carradine, recordado por sus papeles en Lizzie McGuire y la saga La venganza de los novatos, falleció a los 71 años tras muchos años de problemas y deterioro por el trastorno bipolar que sufría, según informó su familia el lunes 23 de febrero.

En un comunicado enviado a Deadline, sus seres queridos expresaron que se trata de un suicidio: "Con profunda tristeza debemos compartir que nuestro amado padre, abuelo, tío y hermano Robert Carradine ha fallecido". En el mensaje también destacaron su fortaleza durante casi dos décadas enfrentando la enfermedad mental y manifestaron su deseo de que su experiencia ayude a visibilizar el trastorno bipolar y a combatir el estigma que lo rodea. La familia pidió privacidad para atravesar el duelo.

Carradine debutó en el cine en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys. Proveniente de la reconocida familia Carradine, siguió los pasos de su padre, John Carradine, uno de los actores de carácter más prolíficos de Hollywood, y contó con el impulso de su hermano David para iniciar su carrera.

A lo largo de los años participó en destacadas producciones como Malas Calles (1973), dirigida por Martin Scorsese, y Regresando a Casa (1978), el drama ganador del Óscar de Hal Ashby protagonizado por Jane Fonda y Jon Voight, centrado en las secuelas de la guerra de Vietnam. También alcanzó gran popularidad al interpretar a Lewis Skolnick en la franquicia cómica Revenge of the Nerds y apareció en Escape from L.A. (1996) junto a Kurt Russell.

Lizzie McGuire, una serie para la eternidad

En televisión, fue ampliamente reconocido por su papel como Sam McGuire, el padre del personaje de Hilary Duff en la exitosa serie de Disney Channel Lizzie McGuire y en The Lizzie McGuire Movie (2003).

Tras conocerse la noticia, Hilary Duff compartió en Instagram fotografías junto al actor y escribió: "Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un viejo amigo". La actriz recordó el cariño que siempre sintió dentro de la 'familia McGuire' y expresó su tristeza al saber que Carradine estaba sufriendo.

Jake Thomas, quien interpretó a Matt, el hermano menor de Lizzie en la serie, también le dedicó un emotivo mensaje, describiéndolo como "uno de los tipos más geniales que podrías conocer", talentoso y excéntrico, pero sobre todo "parte de la familia".

Por su parte, su hermano Keith Carradine señaló a Deadline que espera que la muerte del actor sirva para generar mayor conciencia sobre el trastorno bipolar. "No hay nada de qué avergonzarse", afirmó, destacando tanto la lucha de su hermano como su talento y humanidad.