Misterio resuelto en la serie de las Pombo: ¿Es Papín padre de Gabriela?

La cuarta temporada del docurreality 'Pombo' que narra las aventuras de María Pombo y su familia acaba de llegar a Prime Video. Para llamar la atención del público, el tráiler mostró que Gabriela Toral, hija de Marcia, la niñera que trabajó para la familia, se sometía a una prueba de paternidad para determinar si Víctor Pombo 'Papín' es su padre biológico.

Los rumores sobre la paternidad llevan tiempo circulando, especialmente porque María, Marta y Lucía siempre han tratado a Gabriela como su cuarta hermana, ya que han crecido juntas. Hay quien incluso se animaba a decir que la joven de 21 años se parece mucho al patriarca de la familia. Pero nada más lejos de la realidad.

El estreno de la serie desmonta las teorías en su quinto episodio, ADN, así como la expectación que las Pombo han alimentado durante años jugando al despiste. Las pruebas de paternidad confirman incompatibilidad genética entre Papín y Gabriela, por lo que la identidad del padre de 'la cuarta Pombo' es algo que queda en la intimidad de su madre, que se mantiene en un discreto segundo plano a pesar de su breve aparición en la segunda temporada.

"Esto lo han organizado tus hermanas, esto es una chorrada pero bueno... Vamos a hacerlas para que se quede tranquilo el mundo", reconoce el empresario hostelero. El hecho de que Gaby creciera con las Pombo y se integrara en la familia "ha dado lugar a muchas especulaciones", reconoce Papín, y aunque el misterio ya ha sido resuelto, el tema preocupaba a las hermanas por si generaba algún tipo de conflicto.