Blanca Romero y Quique Sánchez Flores reaparecen juntos y zanjan los rumores de ruptura

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han disipado las dudas sobre la continuidad de su noviazgo. Tras las especulaciones surgidas por la eliminación de imágenes en el perfil social de la actriz, ambos se han dejado ver en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con actitud cómplice tras disfrutar de una escapada conjunta, desmintiendo con hechos los rumores de separación.

La intérprete ha querido aclarar el malentendido restando importancia al borrado de fotografías. Según su versión, no existe ruptura alguna, sino un deseo de recuperar el perfil bajo en el ámbito sentimental. Romero califica las redes sociales como una mera "herramienta de trabajo" y admite que, tras el entusiasmo inicial, prefiere retomar la discreción que suele caracterizar su vida privada.

No es una estrategia nueva para la asturiana. Blanca recordó que ya tomó una decisión idéntica en el pasado para proteger a su hijo Martín, menor de edad, y salvaguardar su privacidad. Insiste en que su prioridad es proteger su intimidad y evitar titulares innecesarios, negando tajantemente cualquier tipo de drama o crisis con el técnico madrileño.

Interrogada sobre si los celos motivaron alguna disputa, la actriz reconoció con naturalidad este rasgo de su carácter, pero lo desvinculó de la situación actual. "Todo está bien, gracias", sentenció, dejando claro que no hubo ningún detonante relacionado con discusiones de pareja detrás de su decisión digital, apelando a la coherencia frente a la imaginación ajena.

Romero también tuvo palabras para Cayetano Rivera, padre de su hija Lucía. Lejos de la polémica, celebró la nueva etapa del torero junto a Tamara Gorro, a la que definió como "estupenda". La actriz aseguró que el diestro siempre se comportó con ella como "un caballero" y rechazó sumarse a las críticas, deseando que todos "volvamos a tener ilusión".