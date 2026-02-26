Alejandra Rubio se estrena como novelista con una historia sobre "el descubrimiento del amor"

La hija de Terelu Campos ha sorprendido a sus seguidores y al mundo del espectáculo al anunciar el lanzamiento de su primer proyecto literario. Bajo el título "Si decido arriesgarme", la joven colaboradora de televisión debuta como escritora con una novela romántica que verá la luz el próximo 13 de mayo, aunque ya se encuentra disponible en preventa.

A través de sus redes sociales, Alejandra Rubio compartió su entusiasmo por este proyecto, el cual ha definido como "un trozo de mí". Según ha explicado la propia autora, la escritura de este libro ha sido un proceso de dos años de trabajo silencioso de la mano de la Editorial Planeta y el sello Esencia. Este anuncio marca un punto de inflexión en su carrera, alejándola por un momento de las polémicas televisivas para centrarse en su faceta más creativa y personal.

"Es cuanto menos sorprendente, si esta chica no ha publicado ni un cuento hasta ahora", ha comentado Federico Jiménez Losantos sobre esta sorprendente noticia durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, junto a la subdirectora del espacio, Isabel González, y los periodistas Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno. Según Cortázar, para juzgar el libro y su calidad literaria, primero hay que leerlo: "Hay que leerlo antes. Yo creo que está enfocado al mundo adolescente, más infantil. Hay un tipo de escritora, que en este tipo de formato, de novela adolescente, de autoayuda o de coaching, que tiene un nicho de lectores. Seguro que Alejandra en ese público puede tener su sitio. Habrá que echarle un ojo, no vamos a juzgar la novela sin leerla".

Tal y como ha explicado Isabel González, es habitual que sean las propias editoriales las que busquen a este tipo de personajes televisivos, además, ha puesto en valor la pasión por la lectura de la hija de Terelu: "Son las editoriales las que van a esos personajes televisivos. Ella es una gran lectora, recomienda constantemente libros. Sí que es verdad que ha escrito en ABC. Hay una diferencia con su propia madre, Terelu, que escribió un libro, Frente al espejo, que son esos libros que te escribe otra persona, con tus reflexiones. En este caso parece ser que está escrita de su puño y letra y tiene que ver con el descubrimiento del amor".

Una historia de amor y segundas oportunidades

La trama de la novela gira en torno a Karla, una joven universitaria que se traslada a Madrid buscando un nuevo comienzo. La historia toma un giro dramático cuando conoce a Ulises, un hombre con un pasado complicado y recién salido de prisión, que resulta ser el hermano de su actual pareja. La obra promete explorar temas como la libertad, el deseo y la valentía de arriesgarse por lo que uno realmente siente, desafiando las convenciones sociales y familiares.

El anuncio no ha pasado desapercibido para su círculo más cercano. Su pareja, Carlo Costanzia, fue uno de los primeros en reaccionar públicamente mostrando su orgullo por este logro. Asimismo, su madre, Terelu Campos, ha manifestado su alegría ante esta nueva etapa profesional de su hija, destacando la pasión que Alejandra siempre ha sentido por la lectura.