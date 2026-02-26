Verdeliss desafía todos los límites con su nuevo reto: 24 horas corriendo sin parar

Verdeliss no tiene límites y dispuesta a demostrarlo una vez más, se enfrenta a un complicado reto que espera superar con éxito: correr 24 horas sobre una cinta sin parar para descansar. Después de lograr hazañas de running extremo en 2025, completando 7 maratones en 7 días y en 7 continentes, ganando la clasificación femenina después de haber acumulado 295 kilómetros, la popular influencer ha decidido ponerse una vez más a prueba de la mano de Decathlon.
Este miércoles Estefanía Unzu, su nombre real, se ha subido a una cinta de correr en la tienda de la marca deportiva en la madrileña calle Orense para completar un día entero corriendo sin hacer ninguna pausa, demostrando que su fortaleza y su resistencia están por encima de necesidades humanas como el sueño, el hambre, o las ganas de ir al baño.
"Reto 24h running con Verdeliss', un increíble desafío poniendo al límite una vez más su constancia física y mental, demostrando que cuando el cuerpo empieza a pedir pausa, la cabeza es capaz de continuar. ¿Será capaz de romper de nuevo todos los récords? Aunque todavía le quedan varias horas por delante, adelantamos que la influencer ya ha superado la noche con éxito y, después de más de 16 horas sobre la cinta todavía no da muestras de rendirse.