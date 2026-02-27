El miedo a volar de Aitana, un quebradero de cabeza que marca su agenda y explica sus cancelaciones en Latinoamérica

Aitana ha reaparecido estos días en la Semana de la Moda de Milán derrochando estilo en los desfiles de Fendi y Roberto Cavalli. La artista debería estar inmersa en los preparativos de su nueva gira, que antes de arrancar en Roquetas del Mar, Almería, iba a llevarla a recorrer varios festivales de música en Latinoamérica: Lollapalooza Argentina (14 de marzo), ASUNCIÓNICO 2026 en Paraguay (19 de marzo), el Festival Estéreo Picnic de Bogotá (22 de marzo) y el Festival Tecate Pa'l Norte en Monterrey, México (29 de marzo).

Esta pequeña gira latinoamericana suponía un adelanto del Cuarto Azul World Tour, pero la cancelación obedece, según anunció en sus redes sociales, a una necesidad de preparación mayor. "Este año no voy a poder participar en los festivales previstos para marzo. Ha sido difícil pero necesitaba tomar esta decisión para poder enfocarme de lleno en mi gira propia y daros el show que realmente os merecéis. Gracias por el amor y por entenderme siempre tan bien. Nos vemos muy pronto. Os dejo unas nuevas fechas que me hacen mucha ilusión. Pronto, el cartel final", expresó, buscando la comprensión de los fans y anunciando nuevas fechas por Latinoamérica y Estados Unidos.

Aitana, en el desfile de Roberto Cavalli

La decepción, como era de esperar, fue mayúscula, pero el enfado entre algunos fans fue todavía mayor. Cabe recordar que, al tratarse de un festival de música con más artistas en el cartel, el importe de las entradas no se devuelve. Y ahora llega la aparición de Aitana en Milán, lo que ha vuelto a levantar ampollas entre los que piensan que está dejando de lado su carrera musical: "La gente la critica y con toda la razón del mundo", se puede leer estos días en redes sociales.

Los cambios de Aitana y algunas decisiones de última hora corresponden a motivos personales y de salud. Según ha podido conocer Libertad Digital, su participación en varios festivales de Latinoamérica fue cancelada por el miedo a volar que la intérprete arrastra desde hace tiempo, un problema de gran magnitud que está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para su discográfica, pero por supuesto, también para ella misma.

El pasado 23 de enero la catalana presentó en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) un avión comercial de la aerolínea Air Europa con su nombre y fue allí donde habló abiertamente de una situación que muchos han pasado por alto. "Poder tener algo con mi nombre, algo a lo que tengo miedo, es una cosa como de 'venga, que tú puedes'. Ojalá todos pudiésemos tener eso. Desde luego que me siento muy afortunada", reconoció sobre su fobia, que lleva tiempo trabajando en terapia debido a las exigencias de su profesión y a su pasión por los viajes.

A pesar de las quejas, la gran mayoría de los fans siempre ha agradecido su sinceridad a la hora de hablar de sus problemas de salud mental. Durante el rodaje del documental Metamorfosis empezó a sentir que algo no iba bien. "La cara se me hinchaba de tanto llorar" y llegó un momento en que "no podía levantarme de la cama". Su entorno más cercano la animó a acudir a sesiones con un psiquiatra. La artista reconoció que uno de los aspectos más difíciles del proceso fue aceptar que la depresión no depende siempre de las circunstancias externas. "Me frustraba mucho pensar que no tenía motivos para sentirme así. Me decía: '¿Por qué si lo tengo todo?'".

Aitana sigue recordando al mundo que no es un robot y trabaja con convencimiento en su salud para poder seguir adelante y no decepcionar a sus fans. El 9 de mayo arranca una gira por España con prácticamente todas las entradas agotadas para después cruzar el charco y concluir su gira a finales de 2026.