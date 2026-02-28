La alfombra roja de los Premios Goya 2026: todos los vestidos y looks de la gala
La gran noche del cine español tiene como escenario el Auditori Fòrum de Barcelona, encargado de acoger la histórica 40ª edición de los premios otorgados por la Academia de Cine. Una velada donde el talento de nuestra industria comparte protagonismo con el esperado despliegue de glamour en la alfombra roja, donde los primeros vestidos y estilismos ya empiezan a acaparar todos los flashes.
1 / 8
La presentadora Elena Sánchez con vestido bicolor de Gemy Maalouf, zapatos de LODI y maquillaje de Lancôme.
2 / 8
Laura Escanes
3 / 8
Dulceida
4 / 8
Hiba Abouk con vestido de volantes y escote palabra de honor de Carolina Herrera
5 / 8
La actriz Andrea Duro con un vestido negro escote halter y furncidos en la cintura de Silvia Tcherassi y zapatos Aquazzura.
6 / 8
La pareja de actores formada por Marc Clotet y Natalia Sánchez, con evstido blanco en palabra de honor.
7 / 8
Laua Ponte con un total look en blanco formado por traje pantalón y top.
8 / 8
La actriz Mireria Oriol con vestido satinado en color rojo