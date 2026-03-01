La historia de amor del primer ministro Rob Jetten y el jugador de hockey Nicolás Keenan que fascina a los Países Bajos

Rob Jetten, de 38 años, ha sido nombrado primer ministro de los Países Bajos. De ideología de centroizquierda, es diputado desde 2017 del partido D66 (Democraten 66) donde fue ministro de Clima y Energía en el cuarto gobierno de Mark Rutte. Jetten se ha convertido no solo en el primer ministro más joven de la historia del país, sino también en el primer homosexual en ocupar ese cargo, que juró el 23 de febrero ante el rey Guillermo Alejandro en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya.
Con su nombramiento, está acaparando titulares por su juventud, al igual que su pareja y futuro marido, el jugador argentino de hockey hierba Nicolás Keenan, de 28 años.
Ambos se conocieron en 2022 en un encuentro fortuito en un supermercado en La Haya. Poco después de aquel contacto visual, Nicolás escribió a Rob a través de Instagram y acabó surgiendo una relación. "Nos cruzábamos por el supermercado y fue un poquito de amor moderno. Me tiró un 'like', le devolví un 'like', reacción, reacción..." contó Nicolás Keenan en una entrevista.
Una historia de amor que no fue fácil hasta que el jugador de hockey decidió hacerlo público, convirtiéndose en el primer jugador de hockey de la liga neerlandesa en reconocer su orientación sexual. Al principio de su relación con el político, evitaba que se supiera que estaban juntos ya que tenía miedo a ser rechazado por su entorno deportivo. Una historia que se ha comparado con la película ‘Más que rivales’ y que él mismo contó en una entrevista: "Era un jugador profesional de hockey que ocultaba su orientación y vivía su historia de amor dentro de una habitación o dentro del departamento", señalando que no dejaba que Rob Jetten asistiera a los partidos que disputaba o, si se encontraban en público, hacía como si no lo conociese.
Todo cambió cuando comenzaron a compartir imágenes en sus redes sociales, sobre todo en noviembre de 2023 cuando anunciaron su compromiso con una frase muy significativa: "Pronto seremos Mr. y Mr.".
Aunque el perfil de Rob Jetten en Instagram mantiene un enfoque principalmente profesional, realizó una publicación especial tras su triunfo en las elecciones de Países Bajos, donde compartió una imagen acompañada de un mensaje de agradecimiento a su pareja escrito en neerlandés y en español: "Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. No puedo hacerlo sin ti".
Para el nuevo primer ministro, su relación ha supuesto descubrirse a sí mismo. "Ni siquiera sabía que fuera posible estar tan enamorado", ha admitido a la revista Beau Monde. Ambos aparecen juntos en redes sociales y Jetten no duda en acompañar a su pareja cuando juega con el club Klein Zwitserland. O al menos era así hasta ahora, antes de asumir el cargo de primer ministro.
Asimismo, Nicolás Keenan ha recibido un consejo importante por parte de la reina Máxima, argentina como él, para facilitar su integración plena en el país: "Tienes que hablar bien el neerlandés, porque en cuanto ven que eres extranjero, los neerlandeses pasan al inglés".
La de Rob Jetten y Nicolás Keenan no será la primera boda gay de un jefe de gobierno. En mayo de 2015, el que fuera primer ministro de Luxemburgo Xavier Bettel se casó con el arquitecto belga Gauthier Destenay.
Una boda que todavía no tiene fecha, pero que se celebrará en España, país donde han pasado algunas vacaciones de verano y donde Nicolás jugó al hockey hasta los 18 años, concretamente en el club Egara de Tarrasa (Barcelona). Una trayectoria deportiva de éxito que le ha permitido participar en los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021 y en los de París de 2024.