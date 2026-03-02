De huir de Hollywood a salvar una saga: la revancha millonaria de Neve Campbell

Esta semana en CelebriChic hablamos de Neve Campbell, que vuelve a la mítica saga de terror Scream con su séptima entrega. La actriz regresa como Sidney Prescott dispuesta una vez más a enfrentarse a Ghostface para proteger a los suyos.

Cabe recordar que la actriz abandonó la franquicia en la sexta película por disputas salariales: "Como mujer, he tenido que trabajar muy duro en mi carrera para establecer mi valor, especialmente cuando se trata de Scream. Sentí que la oferta que me presentaron no se correspondía con el valor que he aportado a la franquicia". El despido de Melissa Barrera y la salida de Jenna Ortega provocaron que la productora llegara a un acuerdo millonario con Campbell para tratar de salvar la cinta.

La canadiense fue una de las grandes estrellas del cine de los años 90 y saltó a la fama gracias a la serie Cinco en familia. Su primera gran película fue Jóvenes y brujas y su papel llamó tanto la atención del director Wes Craven que le pidió que se presentara a la audición para Scream (1996), la película slasher más taquillera hasta el lanzamiento de Halloween (2018). El resto es historia.

En esCine repasamos la carrera de Neve Campbell, que, llegada a un punto, decidió cambiar por el West End de Londres, así como su vida personal, marcada por la estabilidad y alejada de los escándalos.

