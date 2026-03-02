Jaime Lorente responde a Silvia Abril por su crítica a los católicos en los Goya: "La fe me hace amar y querer mejor"

La 40º edición de los Premios Goya sigue dando que hablar. Una de las declaraciones más polémicas y críticas fue la de Silvia Abril, que decidió dar su opinión acerca de la religión: "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano. Iba a decir lo místico, pero no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana… Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó. Vayan saliendo", comentó. Unas declaraciones que levantaron muchísimas críticas, ya que muchos consideraron una falta de respeto hacia su fe.

El actor Jaime Lorente, que es católico practicante, ha sorprendido con un vídeo en el que lanza su mensaje: "Ha habido mucha polémica con un comentario que ha hecho una compañera en la alfombra de los Goya sobre la religión católica que ha despertado una ola de odio, que me ha dejado alucinado. Me ha hecho darle vueltas a la cabeza y me apetece compartir lo que pienso", ha declarado.

"Su opinión es súper respetable y no puede ser que por dar tu opinión la gente te asesine por redes. Pero sí creo que la gente se ha sentido atacada. Aunque en nombre de la religión también se ha ejercido mucho odio y violencia en determinadas formas. Pero yo me niego a profesar la religión de esa manera. Porque, por lo menos a mí, me hace querer mejor, amar mejor, respetar mejor, sentirme y querer hacer sentir a los demás mejor, pero entiendo que mucha gente no se sienta así", ha manifestado.

"Yo, por ejemplo, he compartido que soy cristiano y creo que cualquiera debería poder compartir su opinión, sin necesidad de encontrarse al día siguiente con una cantidad brutal de mensajes de odio. Me da pena todo esto. Porque creo que nadie debería ser condenado por decir las cosas", ha confesado. Por último, manda "mucho amor" a Silvia y a los que la atacan, recordando que "insultando y ejerciendo odio faltas a los propios principios" que defiende la religión.

Jaime Lorente ha abordado previamente el tema del cristianismo de manera explícita. Según su perspectiva, la fe, la religión y el amor están interrelacionados y han contribuido a fomentar una actitud de mayor respeto hacia los demás.

Un mensaje que ha sido respaldado por rostros conocidos como Laura Matamoros o el torero Roca Rey, quienes han dejado comentarios de agradecimiento al actor en su vídeo de Instagram.