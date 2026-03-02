Juan Carlos I dice "voy a acabar ganando" y Federico le responde: "¿A quién?"

Después de que varias personas le felicitaran por la desclasificación de los papeles del 23-F, y que sus defensores exigen que le doten de una asignación anual similar a la que disfrutan otros miembros de la Familia Real, Juan Carlos I ha hablado este sábado con Emilia Landaluce en LOC con el siguiente titular: "al final van a tener que reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando". Como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, ¿ganando a quién y a qué está jugando?

De momento, tal y como ha publicado ¡Hola! Después de hablar con el entorno cercano, el rey "se encuentra a salvo y tranquilo" en un hotel de Abu Dabi, ya que su casa está en reformas, que "aguanta todo" ya que "no percibe el riesgo como el resto de la humanidad" y preocupado por si no puede venir a las regatas de la primera quincena de marzo ya que "el espacio aéreo está cerrado".

El jinete olímpico Luis Astolfi, cuyo nombre sonó durante años como candidato a posible marido de la infanta Elena, ha contado en una entrevista que padece ELA: "La gente no lo sabe, pero tengo ELA; mientras pueda, voy a seguir montando". De momento nota el habla algo más lenta, un brazo debilitado por un accidente previo, pero insiste en que no siente dolor y que el trabajo le anima. "No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, habrá que adaptarse", afirma.

La alfombra roja de los Premios Goya ha quedado reducido a nada por los discursos sesgados y que "dan la chapa" con la "chapita" puesta.

Carlo Constanzia estuvo en "De Viernes" donde niega que el enfrentamiento con su prima fuese como lo describe Laura y acusa a sus primos de lucrarse a su costa. Cree que sus primos han aprovechado sus momentos más bajos para lucrarse o ganar relevancia mediática a su costa. Incluso afirmó que Laura Matamoros miente y que ha manipulado la realidad, y que ya ha tomado medidas legales contra Diego Matamoros

Alejandra Rubio intervino por teléfono para intentar desmentir a Antonio Rossi. Una intervención donde la hija de Terelu acusó de mentir al periodista aunque quedó bastante desacreditada. Tanto ella como Carlo hicieron el ridículo.

Quique Sánchez Flores ha publicado una foto en Instagram besándose con Blanca Romero aunque la ha eliminado cinco minutos después cerrando su cuenta. El futbolista, al parecer el más reacio de la pareja a publicitar su relación, publicó una imagen algo borrosa en la que se apreciaba perfectamente cómo se besaban.