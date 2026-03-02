Menú
Corazón

La lección de entereza de Luis Astolfi tras ser diagnosticado de ELA: "Mientras pueda seguiré montando y trabajando"

El jinete olímpico y amigo de la Infanta Elena confiesa, a sus 66 años, la degeneración motora que sufre sin perder su vocación por la enseñanza.

Chic
El jinete olímpico y amigo de la Infanta Elena confiesa, a sus 66 años, la degeneración motora que sufre sin perder su vocación por la enseñanza.
En los últimos años se la ha relacionado con varios de sus amigos como el jinete Luis Astolfi. | Cordon Press

La actualidad nos golpea de nuevo con la crueldad de la esclerosis lateral amiotrófica.El jinete Luis Astolfi ha confirmado su lucha contra esta enfermedad degenerativa.

A sus 66 años, el histórico jinete y figura cercana a la infanta Elena, afronta este duro revés con serenidad. Lejos de amilanarse, Astolfi ha ofrecido un testimonio de admirable fortaleza en El Pespunte. "Gracias a Dios me encuentro bien", asegura.

Al que es una de las mayores leyendas de la hípica española le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, la dura enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los músculos voluntarios. "Me lo noto un poco el habla y en un brazo que tengo un poquito peor", explica sobre los síntomas que ya que empieza a acusar. "Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así que, mientras pueda, seguiré montando y trabajando", aclara al respecto.

El deportista rechaza el victimismo con actitud estoica: "De momento, solo me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien". Además, su personalidad serena y tranquila le hace encarar con mayor optimismo una panorama que, a cualquier otro, le habría hecho venirse abajo. "No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, pues habrá que adaptarse y punto. Es lo que toca", dice con rotundidad. Por ahora, según cuenta, "puedo valerme por mí mismo para todo, y ojalá que siga siendo así. No me planteo nada que no sea positivo".

Astolfi se adapta a las circunstancias valiéndose por sí mismo y mirando al futuro con un optimismo inquebrantable, decidido a no plantearse escenarios negativos.

Retirado de la competición, mantiene su vínculo con el mundo del caballo a través de la formación. Su pasión por enseñar a los neófitos se ha convertido en su mejor terapia, una labor a la que no piensa renunciar mientras la salud se lo permita.

Temas

En Chic

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida