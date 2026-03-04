Carlos Lozano confiesa qué hará con el dinero tras ganar la cuarta edición de 'Gran Hermano Dúo'

La noche del 3 de marzo de 2026 quedará marcada en la historia de la televisión española con el triunfo de uno de sus rostros más icónicos. Carlos Lozano, a sus 63 años y tras un retiro voluntario de cuatro años en el campo, se ha proclamado ganador de la cuarta edición de Gran Hermano Dúo. El presentador, que se quedó a las puertas de la gloria hace una década en GH VIP, ha logrado finalmente el ansiado maletín tras imponerse con un contundente 65,1% de los votos frente al 34,9% de Anita Williams, representante de la nueva hornada de celebridades surgidas de La isla de las tentaciones.

La gala final, marcada por la tensión acumulada tras 54 días de convivencia en la casa de Tres Cantos, reflejó el duelo generacional que ha definido la edición. Lozano, quien concursó inicialmente junto a su amiga Cristina Piaget, se convirtió en el líder del bando de los "veteranos", enfrentándose a perfiles más jóvenes y polémicos. Al entrar en el plató y reencontrarse con Jorge Javier Vázquez, el flamante ganador no ocultó su euforia ante el veredicto de la audiencia: "Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro", exclamó mientras se fundía en un abrazo con los presentes, visiblemente emocionado por el respaldo popular tras años alejado de los focos.

Durante la entrevista final, Lozano no desaprovechó la oportunidad de lanzar un último dardo a su rival directa, cuestionando su estrategia dentro del concurso. Con la ironía que le caracteriza, sentenció: "A ver, Anita, ¿no te has enterado todavía de que esto es Gran Hermano? Te han pillado con todo el carrito de los helados". No obstante, tras recibir el maletín que contiene el premio de 50.000 euros, el tono del madrileño se volvió más reflexivo y conciliador, haciendo un llamamiento a la calma después de una convivencia que él mismo calificó como la más dura que ha vivido. "Gracias a la gente que me ha apoyado hasta el final. No es hora de más guerras, enterremos el hacha. Ha sido la edición más terrible, de faltas de respeto y no vamos a seguir con eso", afirmó con rotundidad ante las cámaras.

Sobre el destino de los 50.000 euros del premio, Carlos Lozano bromeó inicialmente con la situación económica y la escasez que vivieron dentro de la casa. "Primero voy a ver si hay pasta, porque puede que haya garbanzos, porque en esta casa hemos tenido muchos ratones", comentó entre risas de los colaboradores. Sin embargo, minutos después, el presentador quiso tener un gesto especial con la persona que le acompañó en los primeros pasos de esta aventura. "Se lo dedico a toda la gente que ha estado conmigo, pero quiero dedicárselo especialmente a Cristina Piaget", aseguró, dejando claro que gran parte de su éxito se debe a la resistencia que ambos formaron frente al resto de la casa.

La victoria de Lozano no solo supone un respiro para las audiencias de Telecinco, sino que abre una nueva etapa profesional para el presentador. Ante su impecable manejo de los tiempos televisivos durante el concurso, el propio Jorge Javier Vázquez le lanzó una predicción que podría marcar su futuro inmediato: "Te veo de presentador". Por el momento, Carlos Lozano abandona Guadalix de la Sierra no solo con el maletín bajo el brazo, sino con la validación de un público que ha premiado su autenticidad y su capacidad para "mojarse" en cada conflicto, demostrando que la veteranía sigue siendo un grado en el universo de los formatos de telerrealidad.