Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, unidas por un mismo hombre: Luismi Rodríguez

Ágatha Ruiz de la Prada estrena vivienda "de soltera" y la enseña en Hola desde la portada dejando claro que es una casa "para una señora mayor y muy pija". El interior está repleto de objetos muy coloridos con pinta de ser incomodísimos y espacios amplios y luminosos. La diseñadora explica que mudarse a esta residencia ha sido complicado para ella en el plano emocional, pero ha ganado que deja de ser vecina de "el innombrable", que es como se refiere a Pedro J. Ramírez desde su divorcio.

Dice Ágatha que esta casa, de 372 metros cuadrados, se le queda pequeña, y que sus hijos son los que más han acusado la mudanza: "En la otra Tristán tenía catorce armarios y ahora uno. Cósima lo mismo, sólo tiene dos".

El entrevistador destaca que tiene muchas fotos de Luismi, con el que compartió varios años de su vida. "Bueno, es que está todo por ordenar aún. Pero eso no significa nada. Luismi es amigo y ya. Ni siquiera conoce la casa aún". Después bromea con la tarea que le daba porque tenía que estar siempre pendiente de que no le fuese infiel. De lo que sí que hay fotos es precisamente de ella, una colección admirable.

Carmen Martínez Bordiú celebra los 75 comiendo con amigas

El pasado miércoles Hola recordaba que Carmen Martínez Bordiú cumple 75 años y que no planeaba hacer grandes celebraciones. Semana lo confirma hoy con fotografías exclusivas en las que vemos a la "nietísima" saliendo a almorzar con unas amigas en un restaurante en Portugal cercano a su residencia.

Se trata de dos mujeres desconocidas cuyos rostros han sido pixelados para preservar su intimidad que la acompañaron a la marisquería Monte Mar, con vistas a la playa. Un día antes, Carmen aprovechó para ponerse el chándal y pasear por la arena, una de sus rutinas diarias.

Juan Carlos I erre que erre: dice en Hola que quiere dormir en su cama de la Zarzuela

Juan Carlos I vuelve a la carga desde las páginas de Hola para alimentar la campaña que pretende su regreso a España. Aprovechando que queda bien parado en los papeles del 23-F, el rey se ha puesto en contacto con sus medios y periodistas de confianza para insistir en su retorno.

En un texto sin firmar en su revista de cabecera (y esto es noticia porque significa que crece la distancia con su "biógrafa oficial", Laurence Debray), Juan Carlos envía un mensaje aclarando la verdad sobre su regreso: "El principal obstáculo sigue siendo que no puede quedarse en la Zarzuela… No quiere ir a un hotel, o buscar refugio en casa de amigos… Quiere dormir en su casa, en su cama. No desde su posición de exjefe de Estado, sino como un padre que viene a ver a su familia, como un abuelo que viene a visitar a sus nietos. Ese es el principal problema para que vuelva a España temporal o permanentemente".

Y añade que no quiere molestar: "Lo que más le puede molestar es que todo esto se interprete como un enfrentamiento con su hijo, porque no es así, no haría nada que pudiera afectar negativamente a Felipe VI".

En Semana hacen una interpretación muy diferente de la historia: "Don Felipe planta cara a Don Juan Carlos", titulan. Se refieren a la condición impuesta desde su Casa: que regularice su situación fiscal en España y tribute aquí si quiere volver.

Luis Miguel y Paloma Cuevas, de cita romántica en Madrid

Semana publica varias fotografías exclusivas en las que comprobamos que la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas sigue siendo idílica. Los dos salieron a cenar a Coque, el restaurante del chef Mario Sandoval. Paloma vestida de lentejuelas y con taconazo de vértigo, y el cantante con su habitual indumentaria en color negro.

Los dos suelen disfrutar de la gastronomía madrileña y también son habituales en el comedor que acaba de abrir Ramón Freixa en la calle Velázquez, en Madrid. Su historia de amor comenzó en 2022 y continúa hasta el día de hoy.

Sonsoles Ónega no descarta volver a casarse

Ha querido la casualidad que todas las revistas incluyan entrevistas a Sonsoles Ónega e incluso Diez Minutos le dedique su portada unas horas después de que hayamos conocido el fallecimiento de su padre, Fernando Ónega.

El admirado periodista murió este miércoles en Madrid, a los 78 años, después de una larga enfermedad. Ahora Sonsoles acaba de estrenar novela, Llevará tu nombre, y la ha presentado ante la prensa madrileña con una charla y un cocido en Lhardy.

Cóctel de noticias

Luis Astolfi, todo un ejemplo de fortaleza tras ser diagnosticado de ELA. Hola se hace eco de las declaraciones del jinete en el periódico El pespunte confirmando que padece esta enfermedad. "Gracias a Dios me encuentro bien. Me lo noto un poco en el habla y un brazo un poquito peor". Según hemos podido saber en Es La Mañana, en julio de 2025, en la boda de su hijo, ya era conocedor de su dolencia.

La Gala de los Goya, en imágenes. Mucho mejor ver el desfile de la alfombra roja sobre el papel que en la terrible gala emitida el sábado. Por soporífera y politizada.

Los duques de Huéscar, ahora narices. Semana presenta el proyecto "más personal" de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart, que ahora se han metido a perfumistas. La marca lleva su apellido y ya cuenta con una colección llamada The Unseen que cuenta con cuatro aromas. Todos ellos están inspirados en los jardines del Palacio de Liria o en los habitantes ilustres que los recorrieron.

Gloria Camila se reconcilia con Álvaro García. Diez Minutos y Semana publican fotos de la pareja en actitud cariñosa, confirmando que han vuelto.

Jaime Anglada, distinguido con la Medalla de Oro de Baleares. El cantante está mucho mejor después del accidente que sufrió hace seis meses y que le ha tenido convaleciente desde entonces.