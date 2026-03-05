La emotiva carta de despedida de Julio Iglesias, padrino del hijo de Fernando Ónega

El mundo del periodismo y la política dio su último adiós ayer a Fernando Ónega en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid. Una multitudinaria despedida en la que la viuda del periodista, Ángela Rodrigo, el hijo de ambos, Fernando Ónega Jr., y sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega estuvieron muy arropados.

Ante la imposibilidad de asistir, Julio Iglesias, amigo íntimo del locutor y padrino de su hijo Fernando, le dedicó una emotiva carta a través de las redes sociales. "Qué tristeza en el alma, qué tristeza en la vida, qué tristeza tenemos tantas y tantas gentes que te hemos seguido en tu grandísima trayectoria de conocedor de sentimientos", comienza el cantante, que desveló que, en los últimos días del periodista, pudieron tener contacto. "Personalmente, he tenido la grandísima suerte de poder hablar contigo estos últimos 30 días", añadió.

Ahora se ha conocido que Fernando Ónega pasaba por un momento delicado de salud, algo que preocupaba a Iglesias: "Cuando el teléfono sonaba cuatro veces y no contestabas, esperaba a que llegase tu mujer y volvía a llamar a la hora que yo sabía que daban permiso a Ángela para estar contigo. Yo te daba ánimos para que tuvieras un poco más de fuerza. Qué fácil suena el animar a alguien tan inteligente como tú".

El artista, instalado en la República Dominicana desde hace años, quiso recordar su cariño hacia el periodista a pesar de la distancia. "Tu vida se ha ido, pero tu espíritu queda entre tantas y tantas personas que te quieren y te van a querer siempre. Ya solo tengo el consuelo de haber hablado contigo las últimas semanas. Desde la tierra al cielo la distancia no es tan grande. Espero verte y abrazarte una vez más. Todo mi cariño para Ángela, para tus hijas, y sobre todo para mi ahijado".

Los primeros en llegar al velatorio el pasado miércoles fueron Ángela Rodrigo, con la que Ónega se casó en el año 2000 tras su separación de su primera mujer, Marisol Salcedo, y su hijo Fernando. El joven cumplirá 24 años en junio y a diferencia de sus hermanas, no ha seguido los pasos de su padre en el mundo del periodismo, ya que estudia Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid.

Las palabras de Sonsoles Ónega

Aunque a su llegada a la capilla ardiente se disculpó por no atender a los medios, a última hora de la tarde la presentadora de televisión, acompañada por sus hermanos Cristina y Fernando, salió a las puertas de la Casa de Galicia para agradecer a los medios el apoyo recibido. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido todo el día y también agradecer al Hospital Ramón y Cajal el trato que hemos recibido, cómo le han cuidado, cómo nos han cuidado", aseguró Cristina junto a Sonsoles, visiblemente emocionada por la situación.

Cristina, Fernando y Sonsoles Ónega

"Emocionados con nuestro hermano Fernando también, conmovidos por el cariño inmenso y queríamos daros las gracias por el respeto y que nos habéis hecho sentir muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros. Ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó y ojalá seguir y continuar su legado", aseguró Sonsoles.