Victoria Federica y Jorge Navalpotro oficializan su relación en la Semana de la Moda de París

Victoria Federica de Marichalar y el empresario Jorge Navalpotro ya no se esconden y han decidido oficializar su relación. Si hace pocas semanas compartían algunas fotos con sus manos unidas, la semana pasada la hija de la infanta Elena compartió unas fotos con su nueva pareja mientras disfrutaban de un plan juntos en Madrid.

Ahora han debutado juntos en una de las citas fijas de Victoria Federica: la Semana de la Moda de París, y más concretamente en el desfile de Dior.

La pareja se ha dejado ver paseando ante los medios, camino del jardín de las Tullerías para disfrutar del desfile que Jonathan Anderson ha diseñado para Dior. Un desfile en el que, además, ha estado Jaime de Marichalar, que es miembro del consejo de administración de Loewe, que al igual que Dior, forma parte del conglomerado de lujo LVMH.

Jaime de Marichalar posando con su hija y el diseñador de Dior, Jonathan Anderson

Victoria Federica es, al igual que su padre, una enamorada de la moda y un rostro habitual de los desfiles de París. En esta ocasión, ha cambiado de acompañante y ha posado con Jorge Navalpotro. El empresario, de 25 años, procede de una familia vinculada al ocio nocturno que gestiona la sala popular de conciertos ‘La Riviera’ de Madrid. Sin duda, un paso más de la integración de Jorge en el plano profesional y personal de su novia, con quién viajó a Abu Dabi para celebrar el 88º cumpleaños del rey emérito, donde tuvo la ocasión de compartir unos días con la infanta Elena, la infanta Cristina y algunos de los primos Urdangarín.

Para esta ocasión, Victoria ha elegido un look de Dior formado por una blazer negra combinada con una camisa tejana, combinado con unos pantalones de pinza color beige y el bolso ‘Lady Dior’ a juego. Por su parte, Jorge Navalpotro ha optado por un traje negro, con camisa blanca y corbata estampada azul.