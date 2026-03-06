Antonio Resines reaparece tras su operación a corazón abierto: "Me abrieron de arriba a abajo"

Antonio Resines visitó La Revuelta de David Broncano y reveló el problema de salud que le ha tenido apartado del foco mediático en los últimos meses. Con la espontaneidad que le caracteriza, el actor desveló que la razón de su baja de última hora como concursante del programa de TVE Top Chef fue una sensible intervención quirúrgica.

"Me abrieron de arriba a abajo. Una operación a corazón abierto. Y aquí estoy, cosas que pasan. Esto es muy gordo porque te abren", relató ante los espectadores, abriéndose la camisa para enseñar la enorme cicatriz que le cruza el pecho. "Me abrieron la caja torácica con una radial pequeña, pasan al esternón y te lo abren también, luego manipulan el corazón, te cambian unas venas y arterias por otras y tengo tres bypass. Luego te cosen con una especie de alambres", explicó.

El actor arrastraba algunos problemas desde hace tiempo, por lo que la operación era la mejor solución: "Tenía la obstrucción de algunas arterias, las tres coronarias que intentan hacer un bypass y escapa la sangre. Y llegó un momento que el sistema colapsó y derivó en una angina de pecho, el paso previo a un infarto. El cuerpo es sabio y te avisa de que algo está pasando. Tienes que parar al andar, es una sensación parecida a la acidez de estómago", contó con detalle. Tras una serie de pruebas diagnósticas, entre ellas la del esfuerzo, tuvo que recurrir a la cirugía.

Cuatro meses después de su intervención, Resines, de 71 años, aseguró que aunque no está del todo recuperado, "a nivel físico me siento acojonante" y cada día un poco mejor. Una entrevista en la que, revelando que ya ha retomado sus compromisos laborales, agradeció a los médicos de la sanidad pública madrileña, ya que gracias a ellos "puedo estar aquí".