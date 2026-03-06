"Se me ponen los vellos de punta": el susto de Los del Río con la Casa Blanca

Antonio Romero, integrante del dúo musical Los del Río y creador de la célebre canción Macarena, está muy molesto con el uso que el Gobierno estadounidense ha hecho de la canción. La Casa Blanca utilizó el tema en una versión remasterizada para un vídeo difundido a través de la red social TikTok, en el cual se muestran imágenes de las recientes operaciones militares de Estados Unidos contra posiciones en Irán.

En unas declaraciones concedidas a Canal Sur Televisión, Romero se mostró consternado por la asociación de su música con el actual escenario bélico en Oriente Próximo. Romero ha confesado que se le ponen "los vellos de punta" al escuchar los acordes de Macarena acompañando un material audiovisual de esa naturaleza, subrayando que él compuso la canción "para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo".

A pesar de la indignación inicial, el componente de Los del Río asumió las consecuencias de haber creado un éxito de proporciones globales, que además es todo un éxito en Estados Unidos. Más de tres décadas después de su lanzamiento original en el año 1993, la canción sigue manteniendo su popularidad "en todos los rincones del mundo". Esto implica que cualquiera "pueda dispararle y hacerla suya a su antojo", especialmente en TikTok, aunque insistió en defender el espíritu festivo y pacífico con el que fue concebida.

El autor se mostró perplejo ante la decisión del equipo de comunicación de Donald Trump, cuya estrategia en redes sociales incluye utilizar canciones y sonidos relacionados con la cultura pop para conectar con audiencias más jóvenes. En este sentido, Romero se preguntó "por qué tienen que utilizar una cosa tan simpática y tan graciosa" para animar las imágenes de un bombardeo real.

Antonio Romero reivindicó las verdaderas raíces de su canción más internacional, recordando que Macarena es un producto "de la tierra de María Santísima". De hecho, ha atribuido "mucha culpa del éxito" de la composición a la Esperanza Macarena de Sevilla, la emblemática Virgen cuya talla histórica se encontraba en la parroquia de San Gil antes de ser trasladada a su actual basílica, donde recibe la devoción de miles de fieles. Finalmente, quiso zanjar la polémica apelando al sentido común y desvinculando al grupo de cualquier responsabilidad editorial o política sobre el uso de su música.

No es la primera vez que un artista muestra su disconformidad con el hecho de que la Casa Blanca utilice su música para sus vídeos. Beyoncé, Céline Dion, Neil Young, The Rolling Stones, Rihanna, Foo Fighters y un largo etcétera han pedido expresamente que su sonido se desvincule de la estrategia de comunicación de la Casa Blanca. La última en sumarse fue Sabrina Carpenter, que tras ver cómo se utilizaba su tema Juno para poner banda sonora a las persecuciones de los agentes de ICE, escribió lo siguiente: "Este vídeo es malvado y repugnante. No me involucres ni a mí ni a mi música para beneficiar tus intereses inhumanos".