Encuentran un retrato de Sánchez y Begoña desnudos en el Rastro: "Va a traer cola. Sánchez está muy bien dotado"

La aparición de un retrato insólito en el Rastro de Madrid ha provocado momentos de auténtico desconcierto en varios programas de Telecinco a lo largo de esta semana. La obra, que representa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su esposa, Begoña Gómez, completamente desnudos y recreando la imagen bíblica de Adán y Eva, ha sido comentada con sorpresa en distintos espacios de actualidad de la cadena.

El tema saltó a la televisión durante la emisión del programa La mirada crítica, que conduce Ana Terradillos en Telecinco. Allí se abordó la noticia de la aparición del cuadro, encontrado en uno de los puestos del popular mercadillo madrileño.

Inspirado en Adán y Eva

Durante la emisión del programa, la presentadora introdujo el asunto con cautela y anticipó la repercusión que podría tener la noticia. "Esta noticia va a traer cola", advertía Terradillos mientras en pantalla aparecía la imagen de la pintura.

El retrato, titulado Adán y Eva, es obra de un pintor italiano y muestra al jefe del Ejecutivo y a su mujer tal y como aparecen en la iconografía bíblica: completamente desnudos. La escena, según se explicó en el programa, recrea la clásica representación del primer hombre y la primera mujer, aunque sustituyendo a los personajes originales por el presidente del Gobierno y su pareja.

Debido al contenido explícito de la pintura, el equipo del programa decidió modificar la imagen antes de mostrarla al público. "Lo hemos tenido que tapar", señalaba la presentadora, mientras en la pantalla se podía observar cómo la zona de los genitales de Sánchez había sido pixelada para evitar mostrarla directamente en televisión.

El hallazgo no solo generó reacciones en La mirada crítica. Otros espacios de la cadena también se hicieron eco del cuadro y comentaron su peculiar contenido. Entre ellos, el programa matinal Vamos a ver, presentado por Patricia Pardo.

En ese espacio, la presentadora destacó varios aspectos que habían llamado especialmente la atención del retrato. "Llama la atención, especialmente, la potencia del presidente", comentaba durante la emisión.

La presentadora del programa continuó analizando la obra desde un punto de vista visual y simbólico. "La obra sorprende por los protagonistas, por la alegoría, pero sobre todo por las dimensiones del cuadro y de lo que se muestra en el cuadro... Lo que está claro es que Sánchez está muy bien dotado", añadía. Además, Pardo añadió: "Él dice 'no a la guerra' y nosotros 'haz el amor y no a la guerra' porque tiene con qué".

Para conocer más detalles sobre el origen de la pintura, el programa conectó en directo con la reportera Giovanna González, que había tenido la oportunidad de ver el cuadro personalmente en el Rastro. La periodista no ocultó su sorpresa ante lo que había encontrado. "A mí me ha impresionado", afirmó de forma tajante durante su intervención en directo.